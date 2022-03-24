Объем инвестиций Архангельского ЦБК в социальную политику по итогам 2021 года достиг почти 440 млн рублей

АО «Архангельский ЦБК» ежегодно и стабильно наращивает объем инвестиций в реализацию социальных программ. Как говорится в сообщении компании, по итогам прошедшего года на внутренние и региональные направления было израсходовано 439,2 млн рублей, при этом 129,3 млн рублей указанной суммы истрачены на благотворительные цели.

Одним из приоритетов социальной деятельности в АЦБК называют обеспечение безопасных условий труда для работников. Ежегодно на комбинате разрабатывается «План мероприятий по улучшению условий и охраны труда». Как подчеркнули в компании, по итогам 2021 года план был выполнен полностью. Объем вложений в реализацию мероприятий плана достигла 213,4 млн руб., что в 3,9 раза превышает требования, установленные Трудовым кодексом РФ.

Значительное внимание в Архангельском ЦБК уделяется внедрению современных инструментов менеджмента. Действующая система менеджмента на комбинате соответствует международным требованиям в области безопасности труда и охраны здоровья. Компанией получен сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда».

Также в число приоритетов социальной деятельности комбината входит обучение персонала. Расходы на обучение сотрудников в 2021 году составили 22 млн руб. АЦБК осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников. Так, они проходят обязательное обучение, связанное с аттестацией по правилам Ростехнадзора, обучение охране труда, пожарной, транспортной, экологической, радиационной безопасности. Руководители и специалисты комбината проходят курсы повышения квалификации, для них организуют семинары и тренинги.

В настоящее время Архангельский ЦБК реализует около 20 социальных программ. Обязательства предприятия закреплены не только коллективным договором, но и добровольными корпоративными обязательствами. В соответствии с ними комбинат оказывает материальную помощь сотрудникам. Деньги, в частности, выделяются многодетным семьям, выделяются на рождение ребенка и похороны, неработающим пенсионерам к юбилейным датам, на операции и обследования и пр.

Также сотрудники получают финансовую поддержку на реабилитационно-восстановительное лечение (в том числе их дети), на ДМС, организация занятий спортом как для работников АЦБК, так и для неработающих пенсионеров. Кроме того, комбинат поддерживает городские и корпоративные спортивные мероприятия, занимается организацией детского летнего отдыха, помогает работе Молодежного совета и Совета ветеранов, предоставляет путевки в санаторий-профилакторий пенсионерам. Детям дарят новогодние детские подарки и организуют представления.

Социальная и благотворительная деятельность Архангельского ЦБК направлена на поддержку и развитие территории присутствия и осуществляется с участием Корпоративного благотворительного фонда. Цель фонда - инвестиции в развитие массового и детского спорта, здравоохранения, сохранение культурного наследия и оказание помощи незащищенным категориям населения и др.

На протяжении последних четырех лет АЦБК реализует конкурс социальных инициатив «4Д», направленный на поддержку общественных проектов и идей волонтёрства в Новодвинске и в Приморском районе. В общей сложности за период действия конкурса реализовано свыше 180 общественно значимых проектов. В их число вошли проекты по благоустройству территорий, оборудованию спортивных и игровых площадок, проведению образовательных, патриотических, культурно-массовых мероприятий, добровольческой деятельности и соцподдержке наименее защищённых слоёв населения и т. д.

С 2016 года на АЦБК реализуется проект «Жильё молодым специалистам». В его рамках выделяются средства для поддержки подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей». Благодаря данному проекту молодые семьи работников предприятия приобретают право преимущественного получения жилищных сертификатов. Всего за время реализации программы более 100 семей улучшили свои жилищные условия. АЦБК профинансировало долю местного бюджета порядка 22 млн руб.

Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Является одним из ведущих российских лесохимических предприятий, специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы.