Один из ведущих волгоградских производителей круп удвоит объем экспорта в ДНР

Волгоградское ООО «Прогресс», с 2002 года выпускающее крупы, хлопья и мюсли под торговой маркой «Воложка», намерено увеличить поставку своей продукции в Донецкую Народную Республику в два раза, до 120 тонн в месяц.

Об этом рассказал директор компании Андрей Блинов, передает ТАСС.

Предприятие ежемесячно производит около 3 тыс. тонн сырья, в его ассортименте около 30 наименований. Продукция компании поступает в 78 регионов России, а также идет на экспорт — в настоящее время это страны ближнего зарубежья и Греция. Поставки в США и Германию, которые были налажены в 2005 году, сейчас не осуществляются.

По словам Блинова, с ДНР предприятие сотрудничает уже долгое время. «До этого работали, до 2014 года был партнер в Донецке, после 2014 года продолжили с ними работу. Сейчас появится новый клиент», — цитирует агентство главу компании. Он уточнил, что речь идет об одной из самых крупных торговых сетей в ДНР.

«На сегодня готовится первая отгрузка в 120 тонн», — сказал Блинов, отметив что ранее в республику отгружали по 60 тонн продукции в месяц.

Власти Волгоградской области заявили о планах по оказанию помощи региональным экспортерам. В числе будущих мер поддержки — обеспечение доступа к запросам зарубежных покупателей и формирование реестра импортозамещающей продукции. В 2022 году планируется проведение бизнес-миссий и участие в международных выставках в Казахстане, Беларуси, Узбекистане, Турции, Египте, ОАЭ, Армении, Монголии, Азербайджане и других странах. В целом регион ориентируется на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока.