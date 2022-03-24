Особенности применения и критерии выбора монтажных блоков

Выбирая блоки монтажные, вы можете быть уверены в том, что они справятся с возросшими потребностями грузоподъемных работ. В ассортименте поставщиков всегда можно найти сотни разнообразных вариаций.

Условия эксплуатации

Перемещение груза по блоку зависит от угла поворота блока и троса, по которому перемещается груз. Такой способ перемещения позволяет по мере необходимости увеличивать или уменьшать диаметр ролика при неизменном количестве канатов и наматывать их на барабан полиспастов. Грузовые приводные блоки могут иметь различное количество опор. Блок намотки полиспастной системы служит для фиксации каната на барабане, а на блок намотка блоков оказывает максимально влияние на процесс намотки.

Полиспаст – система грузовых и тяговых блоков, один из наиболее распространенных механизмов для подъема-спуска грузов. Использование полиспастных устройств дает возможность осуществлять подъем-спуск грузов любых габаритов на любую высоту без применения канатов, что существенно сокращает расходы на строительство конструкций.

Классификация оборудования

Предусмотрена также возможность использования отводных узлов совместно с другими видами грузоподъемных приспособлений и механизмов. В качестве отвода блоков используются лебедки, талрепы, талреповые блоки, электрические машины и т.п. Отводные блоки могут быть:

распределенными - легко перемещающиеся в тандеме со свободно вставленными в каждое колесо поворотными блоками (рабочие блоки свободно перемещаются по вертикали, а грузовой удерживается только за счет грузоподъемности блока);

неразборными (неразъемными). При такой конструкции блоки располагают в подшипниках ступиц колес или непосредственно на колесах;

неразъемные блоки подвешиваются на тросах - опираются на грузовые канаты или представляют собой опору (так называемые "натяговые блоки").

Грузоподъемные полиспасты могут применяться в стационарном, ручном и автоматическом режимах. Стационарные грузовые полиспастные системы рассчитаны на горизонтальное перемещение грузов и выполняются по принципу простой жесткой передачи с линейной или блоковой (вращающейся вокруг оси) жесткостью между приводными роликами. Грузоподъемность стационарного полиспастного устройства, в зависимости от их типа, от 1 до 5 тонн, длина полиспастов от 2 до 50 метров, приведенное усилие - от 30 до 500 кН (от 30 до 5000 кгс), скорость перемещения грузов может достигать 12 метров в минуту.