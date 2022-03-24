Песков ответил на вопрос, куда «исчез» Шойгу

У министра обороны России Сергея Шойгу сейчас много забот, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об «исчезновении министра из информационного пространства». Песков подчеркнул, что сейчас не лучшее время для активности в СМИ.

«Послушайте, ну, у министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. В настоящее время проводится специальная военная операция. Конечно, сейчас не самое подходящее время для медийной активности. Это вполне объяснимо», - сказал Песков журналистам, когда его попросили прокомментировать «исчезновение» главы Минобороны.

Ранее редакция «Агентства» обнародовала информацию, в которой предположила, что у министра возникли проблемы со здоровьем.

На просьбу прокомментировать сообщения «Агентства» Песков, посоветовал не слушать редакцию «Агентства», а обратиться с вопросом в Министерство обороны

