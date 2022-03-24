Против «Магнита» и «Пятерочки» возбудили антимонопольное дело из-за цен на сахар

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила в отношении ретейлеров «Пятерочка» и «Магнит» дело после проверок на рынке сахара.

Как сообщается на сайте ведомства, сотрудники Воронежского УФАС и региональной прокуратуры провели проверку в связи с многочисленными обращениями граждан на горячую линию. «В ходе проверки было установлено, что на складах торговых сетей достаточно сахара-песка для удовлетворения спроса в розничных магазинах "Пятерочка" и "Магнит" Воронежской области. При этом в период с 9 по 21 марта 2022 года в магазинах фиксировалось его отсутствие в продаже», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос.

«С учетом выявленных фактов Воронежское УФАС возбудило в отношении компаний антимонопольное дело. В случае установления вины в соответствии с КоАП РФ участникам сговора грозят оборотные штрафы», — указывается в пресс-релизе.

В ФАС предупредили, что в случае установления вины ретейлерам грозят оборотные штрафы. Поясняется, что согласно закону о защите конкуренции соглашения между конкурентами, если они могут привести к установлению или поддержанию цен, запрещены.

В Х5 Group, которая управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», заявили, что не видят оснований для возбуждения антимонопольного дела.

В конце февраля — начале марта был зафиксирован ажиотажный потребительский спрос на сахар, вместе с тем 21 марта в Минпромторге сообщили, что за последнюю неделю объем продаж сахара в крупных сетях снизился на 30%.

Ранее «Эксперт» писал о том, что на фоне ажиотажного спроса на сахар фракция ЛДПР внесла в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение госмонополии на производство и оборот этого продукта в России. Аналитики инициативу воспринимают негативно, указывая, в частности, на то, что для решения проблемы требуется не организация административного управления отраслью, а улучшение условий работы производителей с одновременным снижением влияния посреднических организаций.