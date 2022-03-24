Росавиация в пятый раз продлила закрытие 11 аэропортов на юге РФ

Авиационные власти РФ в очередной раз продлили запрет на полеты в 11 аэровокзалов центральной части и юга России.

Как сообщается на сайте Росавиации, до 1 апреля 03:45 по московскому времени принимать и отправлять самолеты не смогут воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Для перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям, как и прежде, рекомендовано использовать аэровокзалы Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Другие российские аэропорты, в том числе международные, функционируют в обычном режиме, отмечают в ведомстве.

Ограничения на полеты внутри РФ были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной операции России на Украине, изначально они действовали до 2 марта. В дальнейшем запрет продлевался 5, 11 и 18 марта.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля, после просьбы руководителей Донецкой и Луганской республик о помощи. По словам президента РФ Владимира Путина, главная цель операции — «демиталирация и денацификация» Украины. Глава государства подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать территорию страны. В Минобороны заявляют, что военные РФ наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры; мирному населению ничего не угрожает.

Ранее «Эксперт» писал о том, что авиакомпания «Аэрофлот» 8 апреля начнет осуществлять регулярные рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка). Отмечается, что полеты по данному направлению будут производиться три раза в неделю. На маршруте планируется задействовать самолеты Airbus А330. После начала спецоперации РФ на Украине и объявления связанных с этим жестких санкций против Москвы Росавиация призвала авиакомпании приостановить полеты за рубеж во избежание арестов самолетов. В начале марта «Аэрофлот» отменил все международные перелеты, кроме рейсов в Белоруссию. Позднее перевозчик сообщил о возобновлении полетов в Киргизию, Армению и Азербайджан, все они выполняются на российских SSJ100. Кроме того, со 2 апреля компания запустит рейсы в Тегеран (Иран). На них будут использоваться Airbus A321. Также сообщалось, что «Аэрофлот» увеличил количество регулярных рейсов в Мексику до двух раз в неделю.