Россиянам пообещали новые налоговые меры поддержки

Мер налоговой поддержки в России будет больше, пока идёт лишь первый пакет таких мер. Об этом в ходе брифинга в правительстве заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.

Как напомнил он, в рамках мер поддержки россиян отменяется уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах. Также от НДФЛ освободят все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-2023 годах, передаёт РИА Новости.

«Нужно понимать, что сейчас идёт лишь первый пакет мер. Та таких мер будет значительно больше, и они будут выходить последовательно, и, конечно, мы будем об этом уведомлять», – подчеркнул Егоров.

Ранее «Эксперт» сообщал, что ФНС с 14 марта начала принимать специальные декларации в рамках четвертого этапа добровольного декларирования счетов и активов (амнистии капитала).

На официальном сайте ведомства запущена промостраница, где можно скачать декларацию и узнать, как правильно её заполнить. Задекларировать счета, вклады и другие ценные активы в заграничных банках можно до 28 февраля 2023 года.

«В рамках четвёртого этапа могут быть задекларированы и другие финансовые активы, например, производные финансовые инструменты. Также физические лица вправе задекларировать наличные деньги при условии, что положат их на счет в российском банке в течение 30 дней со дня представления декларации», – пояснили в ФНС.

