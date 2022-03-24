Рубль еще не полностью отыграл идею «газ за рубли»

Основной рост рубля пришелся на первые полчаса торгов: пара доллар-рубль спустилась в район 96 и залегла в плотный боковик. Лишь в последние два часа до закрытия рынка наблюдался то ли рост спроса на валюту, то ли уменьшение ее предложения, в результате чего по итогам сегодняшнего дня рубль вырос к доллару менее чем на процент. Торги закрылись по котировкам 97 руб за доллар.

Очень часто вектор движения какого-либо актива под занавес торгов определяет направление открытия рынка на следующий день.

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По-прежнему рынок отыгрывает намерение России начать продавать газ «недружественным странам» за рубли. Пока эта инициатива, мягко говоря, не находит понимания у основных потребителей российского газа. Многие из них заявляют о жестком намерении выполнять условия контрактов, в которых прописан механизм расчетов в евро.

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Но трейдеры и спекулянты опасаются перебоев поставок газа из России, считая, что президент РФ Владимир Путин не изменит своего решения и отказавшимся от оплаты газа рублями вентиль будет просто перекрыт. На этих страхах спотовые цены на газ продолжают вести себя очень волатильно. К моменту написания данного материала они выросли по сравнению со вчерашним закрытием на 7% — почти до $1300 за тысячу кубов. А в середине дня в течение какого-то времени газ стоил на 100 долларов дороже.

Нефть застыла на отметке $120 за баррель. Трейдеры гадают, когда же российская нефть также начнет продаваться за рубли. Многие аналитики считают, что если эксперимент с газом завершится успехом, то такая же участь ждет не только нефть, но и металлы, удобрения, древесину и другие российские экспортные товары.

Но даже если удастся перевести на рублевые расчеты только газ, то российская валюта получит мощный долгосрочный драйвер роста. Во-первых, «Газпрому» нужно будет продавать не 80% валютной выручки, как это установлено сейчас, а, фактически, почти 100%. Во-вторых, на российский валютный рынок придут нерезиденты, и они будут просто вынуждены под производимые расчеты формировать у себя рублевые резервы.

Наконец, возникает вопрос: а куда «Газпром» будет девать такое огромное количество рублей? Скорее всего, значительная часть «лишних» денег пойдет на вложения в ОФЗ, что поддержит этот сегмент фондового рынка.

Сегодня Штаты объявили о новых антироссийских санкциях, которые оказались, как и ожидалось, не критичными. Самый неприятный момент — это фактически запрет всему миру покупать золото из российских резервов. Однако пока нет никаких предпосылок к тому, чтобы Банк России даже в принципе рассматривал возможность начать сокращать золотые резервы, которые оцениваются в $132 млрд. Такие операции вообще готовятся длительное время и в строжайшем секрете, поскольку утечка информации способна сильно повлиять на котировки золота на биржах. И кроме того, стоить отметить, что далеко не все страны готовы поддерживать санкции в отношении России — какие бы запреты ни вводили США.