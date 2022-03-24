Сербия намерена заключить с Россией новый газовый контракт

Как сообщает bne IntelliNews со ссылкой на главу Srbijagas Душана Баятовича, в ближайшие дни начнутся переговоры с «Газпромом» о новых поставках российского газа в Сербию. Известно, что переговоры должны закончиться не позднее 15 мая.

В ноябре 2021 года несмотря на сильный скачок цен Белград, у которого истек срок действия контракта с «Газпромом», согласился продолжить покупать газ у России еще шесть месяцев по цене 270 долларов за 1000 кубометров. Сделку, кстати, тогда заключили не главы компаний, а президенты Сербии и России. В Сербию российский газ поступает через Турцию, которая так же, как Сербия, не присоединилась к санкциям против России, и далее через Болгарию.

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По условиям нового контракта, Россия будет поставлять 3 млрд м³ газа в год по цене от 600 до 850 долларов за тысячу кубов. В данный момент Сербия все еще получает 6 млн кубометров газа в день по старой цене – 270 долларов.

Столь низкие цены объясняются давними союзническими отношениями между Москвой и Белградом и тем, что Сербия несмотря на сильнейшее давление Запада и, в первую очередь США, отказывается присоединиться к западным санкциям, введенным против России после начала военной операции на Украине.

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Президент Сербии Александр Вучич не первый год пытается проводить многовекторную политику: Белград стремится вступить в Евросоюз и одновременно хочет сохранить хорошие отношения с Россией, Китаем и США. Именно желание попасть в объединенную Европу используется сейчас как главное орудие с целью склонить сербов объявить против России санкции.

Президент Вучич объяснил отказ присоединяться к санкциям 25 февраля исключительно желанием защитить экономические и политические интересы сербских граждан.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин еще раз повторил о решимости Белграда не вводить санкции против России на встрече с российским послом Александром Боканом-Харченко, состоявшейся во вторник, 22 марта.

«Сербия, которую возглавляет Александр Вучич, является независимой и суверенной страной, которая сама выбирает себе друзей»,- в частности заявил он.

Переговоры с Россией начинаются в тот момент, когда другие государства Балкан и восточной Европы пытаются отказаться от российского газа и найти ему замену. В ЕС все громче звучат призывы объявить по примеру США эмбарго на российские энергоносители, включая, конечно, и газ. Пока на пути противников российского газа стоит только Германия, но и ее решимость, как видно на примере «Северного потока 2», не безгранична.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков, например, заявил 21 марта, что Болгария надеется на окончание строительства газопровода, который свяжет ее с Грецией, к концу июня. София сама же не один год тормозила его строительство, но сейчас изо всех сил стремится побыстрее его закончить. Правительство Петкова полно решимости ослабить зависимость Болгарии от российского газа.

Душан Баятович скептически отнесся к заявлению болагрского премьера об отказе от импорта российского газа. Он считает, что Болгария не перестанет покупать газ у России и после окончания строительства газопровода. Баятович также подчеркнул, что не видит никаких признаков того, что от российского газа может отказаться и Венгрия.

«Мы также покупаем газ у Венгрии, куда он поступает через Украину,- сообщил глава Srbijagas.- Сейчас мы покупаем газ у Украины. Не думаю, что произойдет что-либо подобное (эмбарго), потому что это не в интересах ни России, ни Европы».