Украинские солдаты, воюющие на Донбассе, получили сертификаты об обучении у британских инструкторов. Доеументы были подписанны полковником Королевского танкового полка М. Эвансом, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Тайник с документами обнаружил Корреспондент агентства в освобожденном городе Волноваха в Донецкой области. Среди бумаг находился сертификат об окончании курсов подготовки младших сержантов украинским военнослужащим Борисом Казаряном с участием британских инструкторов.

Королевский танковый полк Великобритании - является старейшим подобным подразделением в мире. Оно было сформированно во время Первой мировой войны после изобретения танка англичанами.

В документе отмечается, что тренинг состоял из четырех модулей: «обучение владению оружием» , «навигация» , «медицинская подготовка» и «парное движение».

