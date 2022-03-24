Совбез ООН отклонил гуманитарную резолюцию России

Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по Украине, призывающий к прекращению огня для эвакуации мирных жителей. Документ был составлен на основе переговоров и не набрал необходимых девяти голосов из 15, передает корреспондент РИА Новости.

Россия и Китай проголосовали за резолюцию, однако остальные члены Совета Безопасности ООН воздержались. Беларусь, Северная Корея и Сирия входят в число соавторов резолюции.

Постоянный представитель России при организации Василий Небензя в этой связи подверг критике поведение западных стран за политизацию процесса. Дипломат выразил сожаление по поводу того, что Совет Безопасности не принял резолюцию, которая способствовала бы решению гуманитарных вопросов.

«Голосование разоблачило всех тех, для кого политизация гуманитарного досье важнее, чем помощь ООН в предоставлении гуманитарной помощи нуждающимся украинцам. Мы слышали от некоторых делегаций, в частности, от делегации США, что они не хотят принимать никакого участия в резолюции, предложенной Россией. Почему вы воздержались в таком случае? Проголосовал бы против», - отметил Небензя. Он заверил, что Москва прекрасно понимает, что истинными мотивами такого поведения американской стороны является нежелание «использовать право вето, которым в противном случае они бы воспользовались».

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь также пожаловался на решение Запада, отметив, что Совет в конце концов не смог прийти к соглашению

Ранее западные представители в Совете Безопасности, в частности постоянные представители Соединенных Штатов и Великобритании, уже дали понять, что не поддержат российскую резолюцию.