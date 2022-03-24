США обвалили китайские акции

История с делистингом китайских акций тянется с 2020 года. Тогда был принят закон, по которому все компании, котирующиеся на американских биржах, должны соблюдать стандарты аудита США. Китай же десятилетиями из соображений национальной безопасности не давал инспектировать своих бухгалтеров. Но теперь тем, кто неоднократно нарушит требования, полагается изгнание с бирж.

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Китайские и американские регулирующие органы несколько лет вели вялотекущие консультации. Эта ситуация стала одной из причин того, что пики цен китайскими акциями были пройдены не осенью или зимой, как это случилось с американскими, а еще год назад. Казалось, все это надолго (считалось, что первых делистингов можно ждать не ранее 2024 года). Но неожиданно ситуация обострилась, что совпало с возникновением напряженности между США и КНР, связанной с ситуацией на Украине.

Китай, как известно, в марте стали обвинять в военной поддержке России. И тогда же SEC начала публиковать «предварительный список» китайских акций, которые могут быть удалены с бирж. Это спровоцировало резкое падение бумаг компаний из КНР, которое продолжалось несколько дней, пока на помощь рынку не пришли китайские власти. На прошлой неделе агентство «Синьхуа» выпустило заметку, развернувшую рынок.

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В ней говорилось, что китайские и американские регулирующие органы работают над планом сотрудничества в отношении акций, котирующихся в США. Это обсуждались на совещании под председательством вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ. Повышенное внимание американских властей к технологическим компаниям из Китая, сообщалось в ней, вскоре закончится. Эта обнадеживающая информация появилась буквально за день до переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, на которых американские СМИ ожидали сближения позиций двух стран.

Котировки акций из КНР в тот день взлетали на десятки процентов. Они стали лидерами на Nasdaq: бумаги Pinduoduo прибавили 56,06%, JD.Com – 39,36%, Baidu – 39,2%. Гонконгский индекс Hang Seng показал максимальный рост с 30 октября 2008 года.

Пошли слухи о предстоящей сделке. Financial Times и Bloomberg сообщили, что китайская служба по надзору за ценными бумагами рассматривает предложение, которое позволит регулирующим органам США проверять рабочие документы аудиторов некоторых компаний уже в этом году. Но все оказалось не так просто.

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Новый виток проблем с листингом американских компаний вновь совпал с трениями Запада и Китая. В четверг НАТО призвало Китайскую Народную Республику воздержаться от поддержки России. А Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB, Совет по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний) в тот же день привел свой аргумент. Он заявил, что слухи в СМИ о предстоящей сделке, которая помешает сотням китайских компаний уйти с американских фондовых бирж, были «преждевременными».

Тем не менее, сделка не является совсем невозможной. Но любое соглашение станет лишь «первым шагом», заявил PCAOB. «Если соглашение будет достигнуто, мы продолжим нашу инспекционную и следственную деятельность, чтобы определить, действует ли соглашение должным образом», — заявил регулятор.

Китайские акции вновь оказались в подвешенном состоянии, а исход ситуации, очевидно, будет зависеть от подковерных переговоров, совершенно не обязательно касающихся деталей бухгалтерского учета. На данный момент SEC определила шесть компаний, которым грозит делистинг, причем последняя была добавлена вчера. При этом PCAOB заявил, что ему запрещено проверять аудит более 200 компаний, базирующихся в Китае или Гонконге, включая Alibaba Group Holding Ltd. и Baidu Inc.

На рынке ожидают, что все они будут включены в список SEC в ближайшие месяцы. Неудивительно, что котировки китайских акций обрушились. Они стали лидерами падения на Nasdaq: вечером акции Pinduoduo Inc теряли более 9%, JD.Com – более 5%, Baidu – более 4%.