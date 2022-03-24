США ввели новые антироссийские санкции

Министерство финансов США объявило в четверг, что в ответ на военную операцию РФ на Украине вводит новые санкции в отношении физических и юридических лиц России.

В частности, ведомство внесло в санкционный список 328 депутатов Госдумы. Министерство финансов напомнило, что нижняя палата парламента РФ приняла обращение к Владимиру Путину с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Американские власти считают последовавшее признание «уловкой для оправдания ввода российских войск на Украину», передаёт РИА Новости.

В ограничительный список Вашингтона также попали глава Сбербанка Герман Греф, основатели Совкомбанка братья Хотимские, жена, дочь и зять предпринимателя Геннадия Тимченко, а также основатель магазинов Hoff. Рестрикции затронули корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», её главу Бориса Обносова и ряд связанных с этой компанией предприятий.

Новые санкции США введены против 48 предприятий нашей страны, которым откажут в западных технологических и финансовых ресурсах. Как подчеркнули в американском финансовом ведомстве, Вашингтон стремится препятствовать операциям России с золотом.

Отмечается, что активы всех попавших под американские рестрикции физических лиц и компаний будут заблокированы, с ними запрещено вести какие-либо дела и заключать сделки. Кроме того, физическим лицам из санкционного списка запрещается въезд на территорию США, уточняет ТАСС.

