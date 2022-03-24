Производитель автоэлектроники Koffer рассказал о планах по локализации производства в России

Свердловский производитель электроники и аксессуаров для автомобилей Koffer (ООО «Компания АвтоОпт») намерен расширить локализацию производства.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на департамент информационной политики региона.

Отмечается, что до настоящего момента Koffer закупал комплектующие в основном на европейском и азиатском рынках; теперь же компания собирается наладить контакт с российскими поставщиками сырья и производителями полупроводников. В связи с этим были отправлены запросы на несколько российских предприятий.

По словам совладельца Koffer Павла Лебедева, процесс налаживания взаимодействия с отечественными производителями только начался. «Это долгий, но необходимый путь, его надо пройти для достижения высокой степени локализации нашей продукции в РФ. Есть заводы, которые готовы двигаться, выпускать нужные нам компоненты. Это произойдет не сразу, но произойдет», — цитирует Лебедева пресс-служба департамента.

О том, как создавалась компания, «Эксперт» рассказывал три года назад. До 2014 года Павел Лебедев успешно занимался оптовыми и розничными продажами дополнительного оборудования для автомобилей, однако при этом задумывался о собственном производстве. Он собирался делать высококачественные автомобильные багажники, сравнимые по характеристикам с продукцией мировых лидеров Thule и Montblanc. Толчком к запуску нового проекта стало катастрофическое падение рубля и конфликт с Украиной. Цены на иностранные комплектующие взлетели, продажи сжались почти до нуля. Начал Лебедев с того, в чем разбирался — с автоэлектроники. Первым продуктом стали смарт-адаптеры — устройства, продающиеся вместе с фаркопом и позволяющие корректно передавать сигнал на прицепы. «В 2018 году наша компания выпустила такой объем продукции и заключила такое количество соглашений, что я могу с уверенностью сказать — в России на шести из десяти автомобилей с фаркопом стоит наша электрика», — констатировал предприниматель. Вторым направлением Koffer стали автобагажники. У компании в портфеле оказались несколько фирм, продающих боксы под своим брендом, контрактное производство в Санкт-Петербурге, а также сборочная линия в Москве и Алма-Ате. А начиналось все с практически умирающего завода в Катав-Ивановске (Челябинская область). В первые годы в производство было вложено около 15 млн рублей.