Сюжет дня: удобрениям - ход, полетам - падение

После почти месячного перерыва на российском фондовом рынке возобновились торги акциями. В четверг, 24 марта в лидеры по итогам сессии на Мосбирже вышли акции производителя удобрений компании «Фосагро», которые выросли на +26,62% до 6350 рублей за штуку. Хуже всего торговались бумаги авиакомпании «Аэрофлот», которые подешевели на -16,44% до 30,70 рублей за штуку.

Перебои в торгах акциями произошли в конце февраля после событий на территории республик Донбасса и Украины, где Российская Федерация начала военную спецоперацию. В ответ на это ряд европейских стран и США ввели санкции в отношении отечественных компаний, а также российских политиков и бизнесменов. Кроме того, часть воздушного пространства для российских авиакомпаний и самолетов была закрыта. Это вызвало волну продаж бумаг, рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение.

24 марта стали доступны операции лишь с ограниченным количеством ценных бумаг – торговались акции 33 компаний, входящими в индекс, в том числе бумаги «Газпрома» (+13,38%), «Аэрофлота» (-16,44%), «Татнефти» (+20,11%), «Северстали» (-2,66%), «Норникеля» (+10,17%), «Роснефти» (+16,97%) и других. Также биржа пока запрещает операции в «шорт».

Индекс Мосбиржи к концу торгов поднялся на +4,43% до 2579,99 пунктов. Индекс РТС упал на -9,14% до 851,35 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 14:00 мск составила 121,78 долларов за баррель (+0,15%). Российская валюта укреплялась – 96,02 рублей за доллар.