ЦБ назвал регионы с самой высокой и низкой инфляцией

Годовая инфляция в феврале по России в среднем составила 9,15%. Самый низкий рост цен по итогам прошедшего месяца был зафиксирован на Чукотке (5,2%), самый высокий — в Калмыкии (11,8%), сообщается на сайте ЦБ. При этом отмечается, что инфляционные тенденции, вызванные усилением внешнего санкционного давления в конце февраля, не успели в полной мере найти отражение в статистике за месяц.

«В течение большей части месяца ценовая динамика, как и ранее, складывалась под влиянием опережающего роста спроса на отдельные товары, давления со стороны издержек, локальных факторов. В последние дни февраля после резкого ухудшения внешних условий основную роль стали играть ослабление рубля и ажиотажный спрос на товары длительного пользования. Быстрый рост цен на них продолжился и в первой декаде марта», — говорится в комментарии ЦБ.

В феврале 2022 года годовая инфляция в Республике Калмыкия снизилась на 0,44 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составила 11,81%, что выше общероссийского уровня (9,15%) и уровня по Южному федеральному округу (9,16%). Более всего в Калмыкии подорожали плодоовощная продукция (+35%) и пассажирские перевозки (+19%).

Годовая инфляция на Чукотке в феврале увеличилась до 5,19% после 4,49% в январе, при этом она осталась ниже, чем в Дальневосточном федеральном округе (8,02%). Лидерами по росту цен стали также плодоовощная продукция (+17%) и пассажирские перевозки (+11%).

Ранее «Эсперт» писал, что медианная оценка инфляционных ожиданий населения в марте 2022 года составила 18,3%, это второй по величине результат за всю историю наблюдений. При этом, опрошенные россияне считают, что период высокой инфляции не будет продолжительным: медианная оценка ожидаемой инфляции через три года составила 8%.

