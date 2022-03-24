ЦБ понизил курсы доллара и евро на 7 рублей

Банк России установил на 25 марта официальный курс доллара на уровне 96,0458 рубля, курс евро — на уровне 105,4679 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

По сравнению с официальным курсом, определенным на 24 марта, курс доллара понижен на 7,1 рубля (с 103,1618), евро — на 7,8 рубля (с 113,2613).

Регулятор также понизил учетные цены на драгоценные металлы: на золото ― до 6 008,83 руб./грамм (с 6 408,41 рублей); на серебро ― до 77,24 руб./грамм (с 83,20); на платину ― до 3 162,05 руб./грамм (с 3 396,33); на палладий ― до 7 920,57 руб./грамм (с 8 507,40).

Ранее «Эсперт» писал, что решение президента РФ Владимира Путина перевести расчеты за газ с недружественными странами в рубли накануне вызвало укрепление российской валюты на 5,6% до 97,75 рубля за доллар. Цены на газ в Европе взлетели на 20%, нефть подорожала на 5,5%, пробив отметку 120 долларов за баррель.

