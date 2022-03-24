В день возобновления торгов Индекс Мосбиржи вырос на 4,4%

С самого открытия по рынку прокатилась мощная волна покупок, вытащившая Индекс Мосбиржи в первый час торгов на 12% выше уровня закрытия 25 февраля. Однако затем началась фиксация прибыли, в результате которой дневной прирост Индекса Мосбиржи составил 4,4%.

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«Открытие торгов прошло лучше, чем некоторые ожидали. Очередного обвала не произошло, хотя торги сопровождались повышенной волатильностью, — комментирует руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. — От снижения акциям помог запрет на короткие продажи. То, что начали фиксироваться позже, понятно: дальнейшая ситуация очень туманна, все зависит от геополитики, поэтому некоторые инвесторы не хотят долго оставаться в бумагах — кто-то решил выйти из них на отскоке».

В лидеры роста с результатом 26,6% сегодня выбились акции «Фосагро». Бумага не самая ликвидная, поэтому даже ее относительно небольшие покупки приводят к сильному росту котировок. Однако фундаментально «Фосагро» очень интересна. В мире сейчас наблюдается дефицит удобрений, цены на них растут стремительно, а российские производители удобрений будут еще и выигрывать у западных конкурентов из-за низких цен на исходное сырье и электроэнергию.

На 20% подорожала «Татнефть», на 2% в росте от нее отстал «НоваТЭК». Но и нефтегазовые «голубые фишки» показали очень сильные результаты: «Роснефть» +17%, «Газпром» +13,4%, «Лукойл» +12,4%. Здесь отыгрывался рост стоимости нефти и газа вкупе с обесцениванием рубля.

Не оправдались опасения, что «Газпром» сегодня мог выглядеть хуже рынка из-за вчерашнего решения президента РФ Владимира Путина перевести расчеты за поставки газа в рубли. Многие крупные западные потребители настаивают, что контрактами предусмотрена оплата в евро, другие делаю вид, что не понимают, как технически можно расплачиваться рублями. Однако с большой вероятностью российская позиция будет очень жесткой: либо платишь рублями, либо остаешься без газа. При этом альтернатив российскому газу в Европе сейчас нет, и вряд ли они появятся в ближайшие несколько лет.

Причем многие юристы считают, что иски к «Газпрому» о нарушении контрактных условий будет предъявить непросто: российская газовая монополия сошлется на форс-мажорные обстоятельства, коими стали соответствующие решения властей.

Но есть и минусы. На 16,4% упал «Аэрофлот», что вполне логично: компания и раньше показывала слабые финансовые результаты. Сейчас ей предстоит отвечать на вопросы возврата (или невозврата) взятых в лизинг самолетов, решать проблемы поставки запчастей к имеющейся в парках зарубежной технике. Кроме того, небо над большей частью мира для авиакомпании закрыто. Выходом из финансовых проблем, могло бы стать повышение цен на внутренние рейсы, но падение доходов населения способно значительно снизить способность россиян к перемещению по воздух и привести к спаду авиаперевозок и внутри страны.

Безусловно, государство окажет поддержку крупнейшему российскому авиаперевозчику, но это, скорее всего, просто спасет авиакомпанию от банкротства. Поэтому стоит серьезно задуматься о том, какой пакет бумаг «Аэрофлота» стоит держать в своем портфеле.

На 5,5% упала капитализация ВТБ. Эту бумагу инвесторы и раньше не особо любили. Сейчас же у банков начались серьезные проблемы — как в результате западных санкций, так и из-за потерь на внутреннем рынке: высокая ключевая ставка Банка России и вполне возможное двузначное падение ВВП обвалили спрос на кредиты.

В этой связи гораздо интереснее выглядит Сбербанк (+4%) — как из-за более эффективного бизнеса, так и в силу ряда технических моментов. Дело в том, что сейчас в свободном обращении находится около 48% акций Сбера, порядка 44% из которых принадлежит нерезидентам — а им российские акции продавать запрещено. Значительную часть бумаг Сбера держат крупные российские институциональные инвесторы — в частности, паевые инвестиционные и пенсионные фонды. Они тоже такие бумаги почти не продают. А значит, free float Сбера вряд ли превышает 2%. Поэтому, если акции банка начнет покупать государство за счет средств Фонда национального благосостояния, или появится какой-либо крупный рыночный покупатель этой бумаги, акции Сбера могут показать очень сильную динамику.

Не стоит, впрочем, ожидать, что сегодняшняя позитивная динамика Индекса Мосбиржи зародила новый восходящий тренд.

«Есть интерес к подешевевшим бумагам со стороны инвесторов. Но уверенности в том, что “дно” пройдено, пока все еще мало», — говорит Наталья Малых.

Для восходящего движения нужна постоянная подпитка рынка свежими деньгами. Раньше примерно половину спроса на российские акции формировали нерезиденты. Как минимум до конца года они на российский фондовый рынок не вернутся — как из-за общемировых антироссийских настроений, так и из-за того, что продавать акции им нельзя. У внутренних инвесторов запасов серьезных денег нет.

Поэтому в ближайшее время следует ждать высоковолатильных торгов, а динамика «голубых фишек» может быть разнонаправленной, поскольку спекулянты будут продавать одни акции для покупки других, более перспективных.