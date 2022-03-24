В Кремле прокомментировали увольнение Чубайса

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал увольнение Анатолия Чубайса с поста спецпредставителя президента РФ по устойчивому развитию. По его словам, ушёл со своего поста Чубайс добровольно, по собственному желанию. Однако причины такого шага Кремлю не известны, передаёт РИА Новости.

При этом Песков отметил, что не ожидает какой-то реакции президента страны Владимира Путина на увольнение своего спецпредставителя по устойчивому развитию.

«Ну уволился и уволился. Вы же всё-таки не забывайте, он же не был, что называется, регулярным сотрудником, он же был на общественных началах, он же не был непосредственно сотрудником администрации президента», – пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Кроме того, Песков пояснил, что Чубайс не получал за эту работу зарплату. Он также рассказал представителям СМИ, что не знает, в какой форме Чубайс передал заявление об увольнении, уточнив, что это большой роли не играет. Песков также выразил удивление, что отставка Чубайса вызывает столько вопросов.

«Я, честно говоря, не понимаю, почему мы столько времени этому уделяем. Из администрации ежедневно кто-то увольняется, приходят новые сотрудники. Это достаточно большой и живой механизм», – резюмировал пресс-секретарь президента России.

Ранее «Эксперт» сообщал, что 23 марта стало известно, что Чубайс ушёл со своего поста. При это зарубежные СМИ утверждают, что увольнение и отъезд «отца российской приватизации» из страны связан с его позицией по Украине.