В России подскочил спрос на летнюю резину

Летние автомобильные шины выросли в цене более чем на треть по сравнению с прошлым годом, и спрос продолжает расти на фоне сообщений о приостановке работы в России крупных производителей шин и ослаблении рубля. Новость сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях Drom Мария Погребец.

«В среднем стоимость летней резины с начала года выросла на 15-20%, а интерес к покупке этой продукции вырос вдвое. Автомобилисты страны начали активно покупать летние шины на фоне ослабления рубля и новостей от крупных производителей шин о приостановке их деятельности», - рассказала Погребец.

Она отметила, что в 2022 году цены выросли еще до начала сезона, пик которого, как правило приходится на середину марта.

«По сравнению с прошлым годом стоимость шин увеличилась на 36%, а предложение сократилось на 10%», - добавила Погребец.

По ее словам, эксперты отмечают, что это только первая волна подорожания шинной продукции. В то же время трудно предсказать, что будет дальше с предложением и ценами на резину. Если рубль стабилизируется или даже немного укрепится, перебои в производстве и поставках шин продолжат оказывать негативное влияние на рынок, прогнозируют аналитики.

В связи с событиями в Украине такие крупные производители шин, как Pirelli, Michelin, Bridgestone, Continental, Nokian Tyres, Yokohama, объявили о различных ограничениях в своей деятельности или приостановке работы в Российской Федерации

