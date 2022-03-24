В России признают документы, выданные в ДНР и ЛНР

Граждане ДНР и ЛНР смогут работать в России, для трудовой деятельности в любом регионе РФ им не потребуется оформлять патенты на работу. Документы жителей Донбасса будут признаваться на всей территории России, сообщил первый заместитель главы ведомства Александр Горовой в ходе совещания в МВД РФ.

«Кроме того, граждане этой категории смогут заниматься трудовой деятельностью без оформления патентов», - говорится в заявлении пресс-центра МВД РФ по итогам совещания в ведомстве с участием Горового.

В том числе, по заявлению представителя МВД, в России будут действительны водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств.

«Их документы, в том числе водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, будут признаваться на всей территории Российской Федерации», - дополнил Горовой.

