В России заболеваемость туберкулезом упала до исторического минимума

Заболеваемость туберкулезом в России достигла исторического минимума. Так, к концу 2021 года наблюдается снижение на 4%, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В настоящее время мы имеем исторические минимумы заболеваемости туберкулезом в России за все периоды статистического наблюдения», - рассказал Мурашко. Министра цитирует пресс-служба Минздрава России.

Чиновник уточнил, что по предварительным данным 2021 года, несмотря на трудности, вызванные воздействием пандемии новой коронавирусной инфекции, заболеваемость туберкулезом снизилась еще на 4%, составив всего 31,2 единиц на 100 тысяч населения.

В то же время, по словам министра, снижение показателя произошло, в том числе, среди социально уязвимых слоев населения, о чем свидетельствует снижение доли больных туберкулезом, впервые выявленных в исправительных учреждениях, до 6,8%.

