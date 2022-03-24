В союзе пекарей предложили упростить процедуру слияния компаний

Национальный союз хлебопечения предложил правительству упростить процедуру сделок по слиянию, для начала удвоив порог, при котором сделки должны быть согласованы с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), сообщает РБК, ссылаясь на письмо союза первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Отправку такого письма подтвердил исполнительный директор союза Рустам Айдиев.

В настоящее время необходимо согласовывать сделку с ФАС, если общий объем активов превышает 7 млрд рублей. или общая выручка за предыдущий год превышает 10 миллиардов рублей. Пекари предложили увеличить порог по активам до 15 млрд рублей, а по выручке - до 20 млрд рублей. Ассоциация также предложила повысить порог общей стоимости активов по последнему балансу лица, являющегося объектом экономической концентрации, с 800 миллионов до 1,5 миллиарда рублей.

В правительстве подтвердили изданию получение письма, сообщив, что документ направлен в канцелярию вице-премьера Виктории Абрамченко. Они сказали, что рассмотрят эту инициативу при поступлении.

В ФАС также сообщили, что рассмотрят предложения в установленном порядке. Служба напомнила, что в конце февраля вступили в силу поправки, согласно которым порог общей стоимости активов для сделок по слиянию, в которых субъект подпадает под антимонопольное законодательство, был повышен с 400 млн до 800 млн рублей для малого и среднего бизнеса.

