ВС России взяли под контроль город Изюм в Харьковской области

Российские военные заняли город Изюм в Харьковской области, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают выполнять задачи специальной военной операции. К утру 24 марта подразделения российской армии полностью взяли под контроль город Изюм», - сообщил генерал.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В своем обращении к россиянам президент Владимир Путин назвал целью операции «защиту людей, которые подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима в течение восьми лет».

Согласно заявлению Министерства обороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии группировки ДНР и ЛНР развивают наступление.

