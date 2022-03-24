Европейский бизнес продолжает работу в России

В ходе встречи стороны отметили, что бизнес является мостом, связывающим западную и восточную части Евразии, а идея единого экономического пространства вызывает интерес в странах Европы. В сложившейся геополитической ситуации нужен развернутый, прозрачный, честный диалог, а идея единого экономического пространства как никогда важна.

«После 2014 года именно представители бизнеса стали движущей силой в сторону смягчения санкций. Большая Евразия – это геополитическое пространство, на территории которого расположены 45 процентов стран мира, объединяющее более двух третей населения планеты. Сотрудничество этих государств объединяет все сферы рыночных отношений. Глобальная экономика диктует свои правила, мировой рынок не может развиваться в условиях изоляции его игроков, нам необходимо всесторонне оказывать поддержку друг другу», – подчеркнул Антон Кобяков.

Стороны также обсудили готовность содействовать формированию общего экономического и цифрового пространства, способствовать развитию инфраструктуры, а также налаживать и укреплять связи между представителями бизнеса различных стран континента.

«Мы переживаем сложные времена, однако принципиально важно сохранять честный диалог, сесть за стол переговоров, найти именно те точки соприкосновения, где наши взгляды сходятся и по которым можно работать. Важно сделать акцент на решении глобальных вызовов, продолжая работу по поддержке компаний-членов АЕБ, которая традиционно является участником важнейших форумов Росконгресса. Мы все заинтересованы в скорейшем разрешении ситуации и продолжении работы на российском рынке», – подчеркнул Тадзио Шиллинг.

Ключевые выводы дискуссий предыдущих лет можно посмотреть в информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс www.roscongress.org и на официальном сайте Форума: www.forumspb.com

Напомним, 25-й юбилейный Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.

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