Youtube разблокировал каналы Гостелерадиофонда

14 марта Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к каналам Youtube. В ведомстве заявили, что такого рода ограничения «в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней». РКН назвал любые ограничения в отношении данных ресурсов неприемлемыми.

Причины блокировки каналов в пресс-службе Google, владеющей YouTube, ранее не объяснялись. Однако Youtube начал блокировать российские государственные телеканалы по всему миру в связи с «освещением российской спецоперации в Украине».

Кроме того, Youtube приостановил все функции монетизации в России, включая Премиум-подписку, музыкальную премию, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а перед этим временно была отключена реклама для пользователей из России.

14 марта заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин 14 марта заявил, что Youtube может быть заблокирован в России в ближайшее время, если сервис не начнет выполнять требования Роскомнадзора. Горелкин напомнил, что Youtube не удалил 2501 незаконный и деструктивный материал, а также проигнорировал требования РКН удалить 2387 материалов с ложной информацией о спецоперации на Донбассе.

