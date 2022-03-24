Новый бенчмарк на газ

Россия редко становится родиной экономических сенсаций, но 23 марта это произошло. Такой вес полноценно присущ сделанному президентом РФ историческому заявлению о новых правилах работы энергетического рынка - экспортного энергетического рынка в его газовом сегменте, где страны со статусом «недружественных», составляющие значительную долю среди импортеров российского газа, будут теперь закупать его исключительно за рубли.

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«За последние несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов, и этот "коллективный Запад" фактически подвёл черту под надёжностью своих валют — об этом тоже мы уже говорили, — перечеркнул доверие к этим валютам. И Соединённые Штаты Америки, и ЕС объявили, в принципе, дефолт настоящий по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает — так-то подозревали, а теперь знает каждый, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены», — заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.в режиме видеоконференции,

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Он подчеркнул, что в этой связи поставлять наши товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет никакого смысла. «Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнём с этого, с нашего природного газа — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, на российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчётах всех скомпрометировавших себя валют», — отметил президент.

Владимир Путин добавил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объёмами и по ценам, по принципам ценообразования, зафиксированным в заключённых ранее контрактах. Изменения коснутся только валюты платежа, которая будет изменена на российские рубли. В связи с этим правительство должно дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты.

«При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции, и нужно создать для них понятную, прозрачную процедуру проведения платежей, включая приобретение российских рублей на нашем внутреннем валютном рынке. Прошу Банк России совместно с правительством в недельный срок определить порядок совершения таких операций», — подытожил глава государства.

«Слава Богу, газ по-прежнему идет из России»

Отметим, что в допандемийном 2019 году Россия экспортировала газ, согласно официальной отчетности «Газпрома» на сумму 2 трлн. 490 млрд. 372 млн руб. (40 млрд 228 млн долл. по курсу на конец года). После просадки в 2020-м, в минувшем году выросли и объемы, и цены. «По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю «Газпрома» финансовый результат», — заявил в начале января глава ПАО Газпром» Алексей Миллер.

Заявление Владимира Путина не могло не отразиться как на финансовых рынках, так и на настроениях на Западе. Политикам срочно пришлось делать соответствующие заявления и осмысливать новую газовую реальность. Сегодня в Брюсселе открывается саммит ЕС с участием президента США Джо Байдена. С вероятностью 100% тема газа будет там одной из приоритетных.

Один из высокопоставленных чиновников Евросоюза уже сообщил «Интерфаксу», что в ходе подготовки мероприятия тема газа и перехода на рубли не поднималась, но это не значит, что ее не станут обсуждать. Тем более, что, судя по всему, в ЕС пока не осознали масштаба проблемы, и ограничиваются констатацией необходимости проанализировать ситуацию.

Стоит напомнить, что в понедельник стоимость сырья на мировых рынках резко выросла, так как в СМИ появились слухи о том, что ЕС может присоединиться к американскому эмбарго на энергоносители из России. Впрочем, в Германии уже сообщили, что это будет сложным решением. Так, министр экономики Баварии Хуберт Айвангер призвал федеральное правительство не рассматривать идею введения эмбарго на российский газ. Политик заявил, что считает необходимым обеспечить надежность поставок голубого топлива из России.

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«Газ по-прежнему идет из России, и я скажу совершенно официально и настойчиво: слава Богу, газ по-прежнему идет из России», — заявил Айвангер, чьи слова приводит агентство «Прайм», радиовещательной компании BR24.

Между тем, в замешательстве по поводу газа за рубли и не Япония. «В настоящее время мы изучаем ситуацию с соответствующими министерствами, поскольку мы не совсем понимаем, каковы намерения России и как она будет это делать», — сказал на заседании парламента министр финансов страны Сюнъити Судзуки. В выступлении он фактически дал понять, что Япония в своей текущей политике в отношении РФ ориентируется на «страны большой семерки» (читай — США). Поэтому страна «будет оценивать влияние такого шага на свою экономику и финансовые рынки».

Школа экономического суверенитета

Объявление об изменении валюты расчета за наш экспорт западным странам на российские рубли — это очень значимый прецедент, заявил «Эксперту» Петр Заборцев, директор по инновациям в компании «ОС-Центр». Вообще, это событие, вполне возможно, войдет в историю России и будет изучаться школьниками будущего. Потенциальную значимость этого решения сложно переоценить, говорит экономист. И сейчас даже не важно, чем продиктовано само решение. Вынужденная ли это мера или какой-то ход в активной стратегической игре. Важны потенциальные последствия. А последствия могут быть очень значимыми.

Во-первых, как полагает Петр Заборцев, по западным странам ударили их же оружием. Теперь, если наша решимость будет достаточно крепка, западным компаниям нужно будет нарушать западные же санкции, чтобы просто иметь возможность купить рубли. И затем приобретать на них столь необходимые сырьевые товары.

Во-вторых, продолжает эксперт, отказ от игры по этим правилам чреват для Запада беспрецедентным в новейшей истории сырьевым кризисом. Это касается и энергоносителей, и металлов, и другого сырья. Это вполне способно как пошатнуть, так и, вообще разрушить их экономические системы. Социальные последствия отказа от российского сырья для многих стран, без сомнения, будут драматическими.

В-третьих, наша решимость перевести расчеты в национальную валюту может спровоцировать каскадный эффект. Многие крупные торгующие экономики под влиянием эффектов от этого решения способны тоже выставить требования о расчетах в национальных валютах. И это уже чревато разрушением существующей валютной системы, утратой долларом США и евро позиций эталонных валют. Следствием этого станет разрушение сложившихся торговой и финансовой систем. Так что впереди вполне появилась перспектива утраты странами Запада контроля над экономикой планеты.

«Самое главное, наконец мы первый раз громко сказали, что российский рубль — это более твердая и надежная валюта, чем западные. Я очень надеюсь, что это станет той точкой ментального перелома, когда наши люди наконец поймут, что имеет значение наша экономика, наша валюта, наши люди. А остальное вторично. До этого момента большинство считало совсем наоборот. Рубль называли "деревянным", а доллары и евро "твердой" валютой. Многие считали нашу экономику, финансовую систему и жизнь вообще вторичной по отношению к Западу. И я надеюсь, что этому совсем скоро придет конец», — подчеркнул Петр Заборцев.

Ментальный перелом должен привести к перелому в действиях, добавил он. Только будучи уверенными в себе и своих силах, мы сможем построить свою собственную экономическую систему. Сильную, независимую, развивающуюся и динамичную экономику, которая приведет наше общество к процветанию. И, вероятно, 23 марта 2022 года произошло событие, которое станет важной вехой на этом пути.

Импорт за рубли?

В то время как наше государство и российский бизнес, даже в условиях беспрецедентного санкционного давления, добросовестно исполняют все взятые на себя международные экономические обязательства, государства «коллективного Запада» уже перестали быть надежными торговыми партнерами, подтвердил «Эксперту» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

В этих условиях перевод наших взаимоотношений с недружественно настроенными странами на валюту РФ представляется важным стратегическим ориентиром. Эксперт уверен, что для сохранения необходимых объемов поставок от «Газпрома» правительствам «коллективного Запада» придется отойти от абсурдной политики санкционного давления на нашу страну.

Понятно, говорит Анатолий Гожий, что быстро столь кардинальный переход не осуществить. Требуется создание и отладка нового механизма международных расчетов. «Газпром» же ждет непростой процесс переговоров. Все-таки, отмечает аналитик, контракты на поставки газа заключались с частными компаниями, и в них оговаривалась валюта платежа. Не говоря уже о том, что при чисто рыночной конвертации европейской и американской валют в рубли резко возрастают транзакционные издержки. И не только за счет комиссий.

Ввиду высокой волатильности российской денежной единицы западным покупателям нашего «голубого топлива» придется страховать валютные риски, указал Анатолий Гожий. Хеджирование преимущественно осуществляют американские компании. Последние, разумеется, заработают, в то время как наши западные «партнеры» постараются переложить возросшие издержки на Россию.

Конечно, помимо сделок на открытом рынке (в том числе и нашем внутреннем), наше государство может предоставить возможность западным компаниям покупать рубли у российских банков, считает эксперт. Это обеспечит приток долларов и евро в финансовую систему страны, но сохранит риски, связанные с использование иностранных валют, говорит Анатолий Гожий.

Следует добавить, что еще одним вариантом стало бы предоставление российским импортерам возможности покупать европейские товары за рубли. Такая практика окончательно перевернула бы все представления о роли российской валюты в международных расчетах и весьма усилила бы позиции российских компаний.. Но пока об этом, конечно, можно говорить только в самом предварительном плане.

В свою очередь Анатолий Гожий обратил внимание на важность для стран Евросоюза экспортных поставок в Россию (оборудования, товаров массового потребления и прочего). Помимо выручки европейских компаний, экспорт необходим для поддержания торгового баланса, который ЕС в торговле с Россией сводит с дефицитом.

Россия сделала очень сильную заявку на изменение конфигурации всей мировой финансовой системы, уверен эксперт. По глобальной экономической конструкции, построенной на фундаменте долларовых расчетов (и связанной с ним европейской валюты) наносится серьезный удар. Создаются основы для формирования новых принципов международных отношений, основанных на равноправии всех участников мирового хозяйственного оборота.

После того, как это распоряжение будет доработано и будет опубликовано в окончательной редакции, может появиться еще один бенчмарк на газ, но уже в рублях, а не долларах или евро, указывает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

При этом он обращает внимание на то, что еще предстоит проработка проблем взаиморасчетов. Над этим будут работать никак не меньше двух недель: это перевод контрактов из одной валюты в другую, согласование расчетных банков, механизма конвертации, возможной фиксацией курса в контрактах и прочими нюансами.