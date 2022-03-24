Западные специалисты покинули Байконур

Британские спутники связи OneWeb остались на Байконуре, иностранные специалисты опечатали помещение с ними и покинули космодром, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник на Байконуре.

Россия отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава совета директоров компании. При этом спутниковая компания не даёт никаких гарантий, что спутники не будут использоваться в военных целях.

«Команда OneWeb закончила работу, запечатала отделочную комнату со спутниками, включила там режим регулирования температуры и влажности, запечатала двери и покинула космодром» , - сказал он.

Собеседник агентства также рассказал, что иностранцы рассматривали возможность окончательного вывода космических аппаратов с Байконура. Они не смогли этого сделать из-за сложностей с организацией полета. Дальнейшую судьбу спутников решат действия британского правительства, считает источник.

Иностранные специалисты участвовали в предстартовых работах по запуску спутников по контрактам Главкосмоса с европейским поставщиком услуг запуска Arianespace и Starsem, последний владеет помещениями на Байконуре. Офисы сертифицированны по западным стандартам и попасть в них можно только с разрешения иностранных специалистов.