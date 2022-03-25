«Аэрофлот» в апреле начнет летать из Сочи в Турцию, Израиль и Египет на российских SSJ100

Авиакомпания «Россия» (ГК «Аэрофлот») в апреле начнет осуществлять из Сочи прямые международные регулярные рейсы на российских самолетах SSJ100.

«Полеты из Сочи по 17 направлениям будут осуществляться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на самолетах отечественного производства Superjet 100», — указывается в сообщении на сайте перевозчика. Уточняется, что из Сочи авиакомпания будет летать, в частности, в Египет, Израиль, Казахстан, Турцию, а также в Узбекистан и Армению.

«Полетная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы — Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга и Красноярска», — поясняется в сообщении.

Полеты в Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан начнутся с 7 апреля, в Армению — с 8 апреля. Уже открыта продажа билетов на рейсы.

Отмечается, что в аэропорту Сочи планируется открыть базу, где будут проходить техобслуживание до 10 самолетов SSJ100.

В начале марта из-за санкций Евросоюза и США «Аэрофлот» приостановил все международные рейсы, за исключением полетов в Минск. С 22 марта перевозчик возобновил полеты в Бишкек и Ош (Киргизия), Баку (Азербайджан) и Ереван (Армения). В начале апреля также будут возобновлены рейсы в Тегеран (Иран) и Коломбо (Шри-Ланка).

Ранее «Эксперт» писал о том, что входящая в госкорпорацию «Ростех» авиакомпания Red Wings с 28 марта начинает перелеты из Нижнего Новгорода в Ереван. Рейсы будут выполняться на SSJ100 раз в неделю по понедельникам. Кроме того, перевозчик объявил об открытии рейсов в Ереван из Самары, а также из Екатеринбурга и Москвы в Анталью. До этого авиакомпания запустила рейсы из Москвы и столицы Урала в Стамбул. В Ереван Red Wings также начала осуществлять рейсы из Екатеринбурга и Челябинска. Ранее в Армению из своих базовых аэропортов «Кольцово» и «Баландино» авиакомпания не летала.