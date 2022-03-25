Арендаторам земельных участков в Москве снизят плату за 2023 год – заммэра Ефимов

Новую меру поддержки для застройщиков приняли в Москве. Воспользоваться ей смогут инвесторы, получившие землю для строительства без торгов.

«Правительством Москвы совместно с представителями бизнеса проработан пакет мер поддержки застройщиков в новых экономических условиях. Теперь девелоперы смогут сэкономить на аренде земельных участков, выделенных для строительства без торгов. Ставка арендной платы, установленная в рамках прогрессирующей шкалы на текущий год, сохранится и в следующем году», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Прогрессирующая шкала арендной платы устанавливается для всех земельных участков, предоставленных без торгов для строительства различных объектов. Это значит, что с каждым последующим годом арендная плата увеличивается. Например, при изменении цели предоставления земельного участка ставка со второго года составляет 1,5% от кадастровой стоимости, за третий год – 3%, за четвертый – 5%, за пятый – 7%, за шестой – 8%. Теперь девелоперы смогут сэкономить на аренде в 2023 году, а это должно снизить себестоимость реализуемых ими проектов.

Для снижения платы за 2023 год арендаторам городских земельных участков, полученных без торгов, необходимо обратиться в департамент городского имущества города Москвы.

«Чтобы получить новую меру поддержки, инвесторам необходимо направить обращение в департамент городского имущества в свободной форме с указанием реквизитов договора аренды земельного участка, его адресного ориентира и кадастрового номера. Это можно сделать онлайн через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru или по почте. Адрес департамента: город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, стр. 1», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.