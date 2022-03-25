«Авито» станет самостоятельной российской компанией

Онлайн-платформа объявлений «Авито» выходит из состава компании OLX Group и собирается стать самостоятельной структурой.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании.

«Авито» — крупнейшая онлайн-платформа объявлений в России и мире — выделяется в отдельный бизнес из OLX Group и продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре группы Prosus, являющейся частью инвестиционного южноафриканского холдинга Naspers», — рассказал собеседник агентства. По его словам, компания не нуждается во внешнем финансировании и будет реинвестировать собственные средства в развитие всех категорий своего бизнеса.

Сообщается, что юридическая процедура выхода из OLX Group займет несколько месяцев. Возглавлять «Авито» будет по-прежнему Владимир Правдивый.

В компании «Авито» агентству информацию подтвердили.

«Авито» работает в России 15 лет, это самый популярный онлайн-сервис объявлений в России, при этом 78% пользователей платформы составляет аудитория мобильного приложения. В данный момент на «Авито» размещено около 90 млн объявлений, более 700 тысяч новых объявлений появляется каждый день. Ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что почти на 30% больше, чем в прошлом году. В марте 2022 года «Авито» стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping.

Сотрудниками «Авито» являются более 4 тысяч человек, из которых свыше 600 трудоустроены в 2022 году. За первый квартал команда разработки и продукта выросла на 240 специалистов, клиентского сервиса — на 230, аналитиков — на 35. Более 60 человек присоединились к команде маркетинга и продаж.

Платформа для онлайн-объявлений ОLX была основана в 2006 году, в 2007-м она появилась в России. В 2010 году компания вошла в медиагруппу Naspers, которая в 2013-м приобрела 18 % акций «Авито», объединив с «Авито» российские версии Slando и OLX.