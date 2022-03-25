Американские акции: быки зашли слишком далеко

В четверг на американский рынок поступила новая порция обнадеживающей статистики. С точки зрения части его участников, она свидетельствовала о том, что председатель ФРС Джером Пауэлл все-таки не лукавил и знал, что говорил, когда неделю назад утверждал, что экономика США достаточно сильна и выдержит подъем ставки.

Согласно данным опроса менеджеров по закупкам, экономическая активность в США в марте выросла, несмотря на высокую инфляцию и неопределенность, связанную с ситуацией на Украине. S&P Global Flash Composite Output Index (ранее известный как IHS Markit PMI) вырос в США на 2,6 пункта до 58,5.

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IHS слилась с S&P, но в остальном индекс особо не менялся – цифры выше 50 указывают на рост. 58,5 – это его восьмимесячный максимум. Он сигнализирует о том, что экономика растет высокими темпами и даже ускоряется.

«Темпы экономического роста в США резко ускорились в марте, поскольку меры по сдерживанию распространения Covid-19 были смягчены до самого низкого уровня с начала пандемии», — поясняется в заявлении главного бизнес-экономиста S&P Global Криса Уильямсона.

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В отчете сообщается о притоке новых заказов из-за высокого спроса. При этом менеджеры извещают об уменьшении числа узких мест в цепочках поставок. Первое способствует инфляции, а второе – наоборот. Помимо мягких финансовых условий, именно нарушения в цепочках поставок были ответственны за высокие темпы роста потребительских цен. В будущем такие процессы способны несколько упростить задачу ФРС по «мягкой посадке» – обузданию инфляции, не ввергающему в рецессию. Задача эта все равно останется крайне сложной, но некоторых инвесторов идея увлекла.

Говорилось в отчете и об активизации создания рабочих мест, но куда ярче ситуацию на рынке труда подсветила другая статистика. В четверг Минтруда США сообщило, что число первоначальных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 187 тыс. Это самый низкий уровень с сентября 1969 года.

Звучит оптимистично, хотя небольшие переписывания рекордов рынка труда, поставленных на заре эпохи стагфляции 1970-х в США, в последние месяцы случались не раз. Но то, что в худшую сторону статистика не изменилась, а даже улучшилась, инвесторы восприняли положительно.

Здесь можно увидеть и некоторую иронию судьбы – именно сейчас, по мнению некоторых аналитиков, начинается новая эпоха стагфляции. Но рынок счел, что эта статистика тоже свидетельствует о росте шансов ФРС на успешную «мягкую посадку».

«Мы всегда знали, что ставки будут расти, и главные вопросы или опасения заключались в том, что происходит с ростом, — сказал Bloomberg президент TIAA Bank World Markets Крис Гаффни. – Пауэлл продолжает говорить, что, по его мнению, экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать более высокие ставки, и теперь у нас появляется шанс убедиться в этом. Цены на сырьевые товары поднялись, но насколько это повлияет на потребительские расходы, остается большим вопросом. Пока не похоже, что это слишком сильно их замедлило».

Лекарство от высоких цен на нефть

Но и сырьевой рынок помог в четверг фондовым быкам. Цены на нефть пошли вниз. Brent упала ниже $120 – с локального максимума $123,74 до $116,93 за баррель. А аналитики JPMorgan Chase & Co еще и подбодрили нефтяных медведей новым прогнозом.

В инвестбанке исходили из старой американской поговорки «лучшее лекарство от высоких цен – это высокие цены». Они отталкивают покупателей, а это со временем снизит котировки, утверждали в JPMorgan, понижая прогноз спроса на нефть во II квартале года на 1,1 млн барр. в день и еще на 500 тыс. в двух последующих.

Те же аналитики считают, что «крайнее неприятие» российского сырья скоро утихнет. Объем «застрявшей» нефти упадет с 3,5 млн до 2 млн баррелей в день в апреле, а затем и до 1 млн. Это приведет к средней цене $114 за баррель Brent во втором квартале и $101 до конца года.

В итоге основные американские фондовые индексы завершили день в плюсе, в целом отыграв потери среды. Dow Jones Industrial Average вырос на 1,02%, S&P 500 – на 1,43%, а Nasdaq Composite – на 1,93%.

«Я думаю, это рынок, который продвинулся крайне далеко, крайне быстро, исходя из предположения, что в ФРС точно знают, что они делают и смогут реализовать свой план в совершенстве, - говорила вечером в четверг на CNBC директор по инвестициям Morgan Stanley Wealth Management Лиза Шалетт. – Но только я не думаю, что премии за риск достаточны».