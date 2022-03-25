Что замедляет диверсификацию предприятий ОПК: «ГОСЗАКАЗ», ПСБ и СоюзМаш запустили новый опрос

Участие в нем примут более 300 респондентов. Задача опроса – выявить и систематизировать сложности, которые мешают предприятиям увеличить долю гражданской продукции.

Президентом РФ поставлена важнейшая задача: к 2025 году увеличить долю рынка гражданской продукции, которую производят предприятия ОПК, до 30%, а к 2030 году – до 50%. При этом диверсификация производства не должна ограничиваться отдельными успешными проектами. Надо систематизировать работу, загрузить существующие мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость.

Первый опрос предприятий оборонно-промышленного комплекса, который проходил в 2020 году, показал, что более 400 российским предприятиям ОПК перестроиться в работе мешают слабые конкурентные позиции, существенные временные и финансовые затраты и сложность закупочных процедур. Более 41% предприятий высказывали готовность перестроить работу в ближайший период, 37% нуждались в поддержке государства, а 31% всех опрошенных – выражали уверенность в том, чтобы их продукция была востребована.

«С момента первого опроса, который мы инициировали в рамках подготовки к очередному Форуму, прошло 2 года. Мы решили снова запустить его, так как в связи с последними событиями актуальность задачи усилилась. Благодаря результатам мы выявим ограничения, которые мешают предприятиям ОПК при участии в государственных, муниципальных и корпоративных закупках, разработке и выводе продукции гражданского назначения на рынок, – пояснил Андрей Садофьев, директор Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». – Кроме того, результаты опроса помогут понять, как отделы закупок предприятий ОПК привлекают контрагентов – поставщиков товаров, работ, услуг гражданского назначения. Так, мы сможем собрать и тиражировать лучшие практики для скорейшего развития отрасли».



Результаты опроса будут представлены на Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ-2022», который будет проходить с 6 по 8 апреля в Москве, в Инновационном центре «Сколково». Крупнейшее публичное ежегодное мероприятие отрасли соберет основных заказчиков и поставщиков, представителей регулятора и контролеров контрактной системы. Оргкомитет Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» возглавляет вице-премьер Юрий Борисов, курирующий вопросы промышленности, гособоронзаказа и ТЭК.

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» – единственное в стране мероприятие, объединяющее руководителей главных распорядителей бюджетных средств. Кроме яркой выставочной истории всегда большим вниманием и общественным резонансом пользуется тематическая дискуссионная часть – самый масштабный срез мнений и предложений профессионального сообщества по контрактной системе и правоприменительной практике в закупках.

Ожидаемое число участников: 5 000+.

Число спикеров и модераторов: более 200

Возрастная категория мероприятия: 12+