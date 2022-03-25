Денежная база в России за неделю снизилась на 1 трлн рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 18 марта составил 16 трлн 165,3 млрд рублей. За неделю показатель снизился на 6,13%, или на 1,055 трлн рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

11 марта объем денежной базы в узком определении был равен 17 трлн 220,1 млрд рублей. Абсолютного рекорда показатель достиг 4 марта (17 трлн 231,6 млрд рублей), резко увеличившись с 25 февраля на 1 трлн 962,1 млрд рублей (12,85%).

В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что доходов российского бюджета достаточно для финансирования запланированных проектов, как на уровне страны, так и на уровне регионов. Как заявил президент РФ Владимир Путин, Центробанку не придется прибегать к эмиссии и запускать печатный станок. По его словам, экономика РФ генерирует достаточный объем доходов.