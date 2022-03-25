Деньги сбежали из европейских акций

Согласно данным EPFR Global, отток средств инвесторов из фондов, инвестирующих в европейские акции, начался еще в первой половине февраля, но после начала спецоперации на Украине он превратился в настоящее бегство капиталов. Только за неделю с 24 февраля по 2 марта из европейских акций ушло сразу $6,7 млрд. На тот момент это был, по оценке Bank of America, самый мощный отток в истории ЕС. Но затем он еще ускорился.

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Всего за месяц с 24 февраля по 23 марта европейские акции покинуло $24,6 млрд. В последнее время скорость бегства снизилась, но все еще исчисляется миллиардами долларов – за последнюю неделю отток средств составил $1,2 млрд.

При этом статистика EPFR Global показывала в первые три недели особенно быстрого бегства денег из Европы еще более мощный приток в фонды, инвестирующие в американские акции. Туда поступило $40,5 млрд. Очевидно, что существенная часть этих средств ранее была инвестирована в европейские бумаги.

В последних разочаровываются сейчас многие инвесторы, как из других стран, так и из ЕС. Причины – геополитика и ее влияние на европейскую экономику: хаос на товарных рынках, разрывы цепочек поставок и энергетический кризис в Европе. При этом ситуацию усугубляет неравномерность экономического развития и финансовой устойчивости стран, входящих в союз.

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В пятницу даже крупнейшая управляющая компания Европы – французская Amundi – сообщила о своем отказе от акций региона, передает Bloomberg. На конец 2021 года под ее управлением находились активы в размере 2,06 трлн евро.

«Ожидаемый более низкий рост и надвигающиеся риски стагфляции в Европе требуют осторожности и поддерживают относительную привлекательность акций США с акцентом на качество и дивиденды», — говорится в ежемесячном инвестиционном прогнозе Amundi. В записке для клиентов аналитики во главе с главным инвестиционным директором Винсентом Мортье написали, что США будут устойчивее, чем ЕС, учитывая более высокий риск снижения доходов в последнем.

Они считают, что глобальная рецессия, по всей видимости, будет предотвращена, но вот отдельно взятая Европа такому риску подвержена. При этом французские аналитики рекомендуют нейтральную позицию в отношении прочих акций мира. «Мы также перешли к нейтральной позиции в отношении китайских акций на фоне исключительной волатильности и рисков, связанных с возобновлением карантина», — пишут они.

В США же Amundi покупает акции компаний, которые вознаграждают миноритарных акционеров путем обратного выкупа и выплаты дивидендов. «В нашем поиске имен мы по-прежнему меньше ориентируемся на циклические виды бизнеса и больше на ценность и качество», — цитирует ее аналитиков Bloomberg.

Такое отношение европейских инвесторов к экономике собственного региона только усугубит ситуацию в нем. По мере развития кризиса, компании и правительства из более слабых периферийных стран еврозоны будут сталкиваться со все большими проблемами при финансировании. Это дополнительно затруднит ЕЦБ борьбу с инфляцией и только повысит шансы на стагфляцию в Европе, из-за боязни которой инвесторы сейчас и бегут в США.

