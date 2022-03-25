Эксперт предположил, пойдут ли страны Евросоюза на закупки газа за рубли

Россия, переводя в отечественную валюту расчёты за поставки газа в недружественные страны, не преследовала цель обхода европейских санкций.

Об этом заявил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. По мнению эксперта, страны ЕС легко могут ввести исключения в своих санкционных режимах, если у них появится необходимость покупать «голубое топливо» из РФ, передаёт РИА Новости.

«Это сложный вопрос на самом деле, потому что оплата газа в рублях, строго говоря, не преследовала своей целью обход санкций. Здесь, скорее, целью является поддержка курса нацвалюты и выстраивание иной логики отношений с теми странами, которые санкции против РФ вводили», – отметил Тимофеев.

При этом он считает, что Евросоюз легко может прибегнуть к исключениям в санкциях, чтобы платить за газ в рублях.

«Однако есть вероятность, что ЕС может легко ввести исключения в своих санкционных режимах – если есть желание и потребность покупать газ из России, то им придётся это сделать», – подчеркнул эксперт.

Говоря о новом партнерстве Брюсселя и Вашингтона по поставкам СПГ из США в Европу, Тимофеев назвал его ожидаемым ходом, но при этом отметил, что для реализации планов Брюсселя потребуется инфраструктура.

«Потребуется время для того, чтобы заместить такие объёмы большие, потребуется строительство соответствующей инфраструктуры по приёму этого газа. Но, я думаю, этот процесс будет идти. В общем этим курсом Евросоюз и США будут следовать», – резюмировал программный директор РСМД.

Ранее «Эксперт» сообщал, что требование Москвы расплачиваться за «голубое топливо» не евро и долларами, а рублями было встречено в объединенной Европе, покупающей у РФ около 40% всего газа, с негодованием. В ЕС, как это следует из заявлений, например, лидеров ФРГ и Италии, это требование России квалифицировали как нарушение контрактов.

Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия переводит платежи за поставки газа недружественным странам в рубли. В ходе совещания правительства глава государства также отметил, что не видит смысла поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте.

В то же время Путин объявил о продолжении поставок природного газа в объёмах и по ценам, которые зафиксированных в контрактах. добавив, что российское государство дорожит своей репутацией.