Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о предстоящих переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, переговоры по телефону состоятся в конце этой или начале следующей недели, передаёт РИА Новости.

«Возможно, я снова проведу переговоры с Путиным в конце недели, либо в начале следующей. На них мы должны обсудить и оценить итоги саммита НАТО», – сказал Эрдоган вовремя пресс-конференции в Брюсселе.

Напомним, 6 марта Эрдоган и Путин также проводили переговоры по телефону. Тогда, по данным пресс-службы Кремля, российский лидер заявил, что приостановка военной операции на Украине возможна, только если Киев прекратит боевые действия и выполнит требования Москвы.

В свою очередь президент Турции предлагал «срочное перемирие», которое даст возможность решить гуманитарные проблемы в регионе и искать политическое решение, а также повторил свой призыв: «Давайте вместе проложим путь к миру».

Кроме того, Эрдоган дал критическую оценку набирающей обороты в ряде западных государств оголтелой кампании по дискриминации русской культуры и её деятелей.

