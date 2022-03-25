Эрдоган: позиция Турции в отношении российских С-400 не изменилась

Позиция Турции в отношении приобретения Анкарой российских систем противоракетной обороны С-400 не изменилась, и этот вопрос уже решен, заявил в пятницу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом соощает Reuters. Он также добавил, что переговоры с Вашингтоном о поставках новых самолетов F-16 идут хорошо.

В ходе общения с журналистами на борту самолета, на котором Эрдоган возвращался с саммита НАТО в Брюсселе, президент Турции также отверг сообщения о том, что США неофициально обсуждали с Турцией возможность отправки систем С-400 на Украину, отметив, что подобная информация СМИ только «вызывает ажитацию» в отношении Вашингтона.