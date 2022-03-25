«Фактор пятницы» помешает росту рублевых активов

В лидерах роста сегодня с утра вновь акции «Фосагро», прибавляющие около 10%. Вчера они выросли на 26,6%. Острый дефицит удобрений в мире продолжает тянуть акции эмитента вверх.

После вчерашнего падения на 16,6%, акции «Аэрофлота» сегодня теряют еще около 6%. Эта бумага сейчас одна из самых слабых, покупать ее рискованно даже спекулятивно, на отскок.

Статья по теме: Европа ответила на требование платить за российский газ в рублях

В целом же по-прежнему лучше рынка себя чувствуют бумаги сырьевых экспортеров (особенно, с госучастием), которые первыми получат помощь от государства, в том числе путем покупки их акций. Негативны прогнозы по акциям банков, за исключением, возможно, Сбербанка, а также компаний электроэнергетики. Рост котировок последних в ближне- и долгосрочной перспективе будет, скорее всего, сдерживать снижение ВВП России и, следовательно, спроса на электроэнергию.

Внешний фон со времени окончания торгов в Москве принципиально не изменился. На снижение котировок нефти и газа на несколько процентов сейчас мало кто обращает внимание — эти активы очень волатильны в последнее время, а их цена вполне комфортна для российских компаний и рубля.

Сейчас гораздо большую роль для курса рубля и акций российских экспортеров играет объем продажи ресурсов и величина спрэда к мировым ценам, с которым отечественные товары продаются. Но эти данные становятся известны только постфактум и с большим временным лагом.

Все внимание игроков валютного рынка приковано к распоряжению президента РФ Владимира Путина перевести расчеты на газ в рубли. Реакция контрагентов из «недружественных стран» пока негативна, большинство европейских чиновников и бизнесменов говорит, что оплата рублями не предусмотрена условиями контрактов, а пойти на такой шаг — значит нарушить свои же санкции.

Теперь нужно понять, готовы ли они действительно отказаться от российского газа и тем самым взвинтить на него цены в разы, или согласятся на оплату поставок рублями и фактически смягчению санкций.

Но еще больше непонятны дальнейшие действия России. Будет ли «закрыт вентиль» в случае неоплаты газа рублями или «Газпром» попытается расторгнуть действующие контракты и перезаключать их на «рублевых условиях»? Ответ на этот вопрос зависит от потребностей страны в валюте, и знают его только высшие должностные лица страны.

Пока же валютные спекулянты склоняются к мысли, что Россия не сможет отказаться от экспорта газа в Европу и продолжит какое-то время продавать его за доллары и евро. На этих предположениях вчера вечером, после закрытия торгов на Московской бирже, на мировом рынке Форекс пара доллар-рубль ушла в район 102.

Однако, как показывает предыдущая практика, игра против решений российского президента — затея очень рискованная и в большинстве случаев приводит к убыткам.

Сегодня курс рубля будет зависеть от объема предложения валюты. Но сегодня пятница, а это значит, что многие постараются попридержать валюту, с ней будет спокойнее в выходные, в течение которых может много чего произойти. Страхи ухудшения политической ситуации или появления новых санкционных рисков будут сдерживать и от покупки акций.