ФАС завела новые «сахарные» дела

Краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявило в действиях Павловского сахарного завода и Тихорецкого комбината признаки картельного сговора, направленного на поддержание высоких цен на сахар. А сотрудники кемеровского УФАС в ходе проверки установили, что оптовые компании отгружали сахар с наценкой до 54%, сообщили в пресс-службе ФАС.

«В марте 2022 года ООО "Павловский сахарный завод" и ЗАО "Сахарный комбинат Тихорецкий" повысили оптово-отпускные цены на сахар более чем на 30% – до 68,30 рублей за килограмм. В то же время себестоимость сахара не менялась и составляла 28,66 рублей за килограмм», — говорится в сообщении ФАС.

В антимонопольной службе отметили, что по закону о защите конкуренции запрещены соглашения, если они могут привести к установлению или поддержанию цен. Так как объективных предпосылок для значительного одновременного повышения отпускных цен не было, в действиях заводов усмотрели признаки сговора и возбудили антимонопольное дело. В случае установления вины им грозят оборотные штрафы.

«Кемеровское УФАС совместно с органами прокуратуры проверило работу распределительных центров ряда предприятий на рынке сахара. В ходе проверки было установлено, что оптовые компании отгружали сахар в розничные магазины, оптовым продавцам и производственным предприятиям по завышенным ценам. В ряде случаев наценка возросла с 9,5% в феврале до 54% в марте», — говорится в другом сообщении ФАС.

Так как объективных причин для такого повышения цен не было, в отношении распредцентров заведено антимонопольное дело, им теперь тоже грозят оборотные штрафы.

Как писал «Эксперт», накануне сотрудники Воронежского УФАС возбудили антимонопольное дело в отношении ретейлеров «Пятерочка» и «Магнит». В ходе проверки было установлено, что на складах торговых сетей достаточно сахара-песка для удовлетворения спроса. При этом в период с 9 по 21 марта 2022 года в розничных магазинах «Пятерочка» и «Магнит» Воронежской области фиксировалось его отсутствие в продаже. В ФАС отметили, что компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос.