Германия намерена прекратить импорт российского газа к середине 2024 года

Германия планирует прекратить закупки нефти и угля в России в этом году и почти полностью отказаться от импорта российского газа к середине 2024 года. Об этом в пятницу заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, сообщает Bloomberg.
При этом немецкий чиновник подтвердил позицию Германии, согласно которой немедленное эмбарго на российские энергоносители невозможно из-за ущерба, который будет нанесен крупнейшей экономике Европы.
«В последние недели мы вместе со всеми игроками предприняли интенсивные усилия, чтобы импортировать меньше ископаемого топлива из России и обеспечить поставки сырья на более широкой основе», — сказал Хабек. «Достигнуты первые важные вехи для того, чтобы освободиться от тисков российского импорта», - добавил он.
ЕС и США в пятницу обнародовали политический пакт, направленный на открытие пути для дополнительного импорта сжиженного природного газа из США. Сделка обеспечивает платформу для коммерческих соглашений, которые должны быть заключены для начала поставок.
По словам Хабека, Германия намерена вдвое сократить импорт российской нефти к середине года и стать «почти независимой» к концу 2022 года. К осени ФРГ может полностью отказаться от импорта российского угля.
Он отметил, что немецкие компании не продлевают действующие контракты с поставщиками из РФ и в «в безумном темпе» заключают новые сделки с другими контрагентами.
По словам Хабека, сократить зависимость Германии от российского газа сложнее. «Даже если мы станем менее зависимы от российского импорта, в данный момент еще слишком рано вводить энергетическое эмбарго», — отметил немецкий министр.