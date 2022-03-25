Германия намерена прекратить импорт российского газа к середине 2024 года

Германия планирует прекратить закупки нефти и угля в России в этом году и почти полностью отказаться от импорта российского газа к середине 2024 года. Об этом в пятницу заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, сообщает Bloomberg.

При этом немецкий чиновник подтвердил позицию Германии, согласно которой немедленное эмбарго на российские энергоносители невозможно из-за ущерба, который будет нанесен крупнейшей экономике Европы.