Европа ищет ответ на требование платить за российский газ в рублях

Требование Москвы расплачиваться за газ не евро и долларами, а рублями встречено в объединенной Европе, покупающей у России около 40% всего газа, с негодованием. Напомним, что в среду, 23 марта, президент Путин распорядился продавать газ (речь идет о трубопроводном, т.е. природном газе) «недружественным» странам, к которым относится подавляющее большинство членов Евросоюза и США с Канадой, за рубли, которые им, очевидно, придется покупать в самой России. Российский лидер подчеркнул, что это только начало.
В ЕС, как это следует из заявлений, например, лидеров Германии и Италии, требование перейти в расчетах за энергоносители на российскую валюту квалифицировали как нарушение контрактов.
«Существуют контракты,- цитирует Reuters канцлера ФРГ Олафа Шольца на саммите Евросоюза в Брюсселе.- Одним из пунктов этих контрактов является валюта, в которой должны проводиться расчеты… В большинстве (контрактов) говорится, что это должны быть евро и доллары».
Высказывания немецких политиков привлекают особенно пристальное внимание, потому что именно Германия выступает сейчас категорически против эмбарго на российские энергоносители.
Германия сейчас на ротационной основе возглавляет до лета не только Евросоюз, но и G7. Очередной, уже пятый по счету после начала военной операции на Украине пакет европейских санкций против России оказался довольно умеренным и вновь не затронул российские энергоносители во многом благодаря Берлину.
«Важно понимать, что в целом это (требование перехода в оплате на рубли) является нарушением контрактов»,- поддержал Шольца в Брюсселе премьер-министр Италии Марио Драги.
С лидерами Германии и Италии согласилась и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявившая, что требование Москвы является попыткой обойти евросоюзовские санкции против России.
Аналитики однако считают, что оплата энергоносителей в рублях может не считаться нарушением антироссийских санкций, потому что они затрагивают российские банки, а не газ с нефтью.
У главного экспортера российского газа «Газпрома» более 40 долгосрочных контрактов с европейскими покупателями. За энергоносители Европа выплачивает Москве ежедневно сотни миллионов евро. По данным самого «Газпрома», около 97% поставок газа в Европу и другие страны по состоянию на 27 января осуществлялось в евро и долларах.
Перебои с поставками нефти и газа из России могут ударить по европейским странам по разному. Все зависит от степени зависимости той или иной страны от российских энергоносителей. Первая европейская экономика – немецкая, к примеру, очень сильно зависит от газа и нефти из России и поэтому выступает против эмбарго.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не боится требований Путина, потому что его страна не покупает у России нефть, а газ заменит сжиженным газом.
«Никто не будет платить в рублях»,- сделал свой прогноз премьер-министр Словении Янез Янша.
Не все европейские страны настроены так решительно против расчетов в рублях. Болгария, например, готова платить за газ из России российской валютой.