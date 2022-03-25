Европа ищет ответ на требование платить за российский газ в рублях

Требование Москвы расплачиваться за газ не евро и долларами, а рублями встречено в объединенной Европе, покупающей у России около 40% всего газа, с негодованием. Напомним, что в среду, 23 марта, президент Путин распорядился продавать газ (речь идет о трубопроводном, т.е. природном газе) «недружественным» странам, к которым относится подавляющее большинство членов Евросоюза и США с Канадой, за рубли, которые им, очевидно, придется покупать в самой России. Российский лидер подчеркнул, что это только начало.

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В ЕС, как это следует из заявлений, например, лидеров Германии и Италии, требование перейти в расчетах за энергоносители на российскую валюту квалифицировали как нарушение контрактов.

«Существуют контракты,- цитирует Reuters канцлера ФРГ Олафа Шольца на саммите Евросоюза в Брюсселе.- Одним из пунктов этих контрактов является валюта, в которой должны проводиться расчеты… В большинстве (контрактов) говорится, что это должны быть евро и доллары».

Высказывания немецких политиков привлекают особенно пристальное внимание, потому что именно Германия выступает сейчас категорически против эмбарго на российские энергоносители.

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Германия сейчас на ротационной основе возглавляет до лета не только Евросоюз, но и G7. Очередной, уже пятый по счету после начала военной операции на Украине пакет европейских санкций против России оказался довольно умеренным и вновь не затронул российские энергоносители во многом благодаря Берлину.

«Важно понимать, что в целом это (требование перехода в оплате на рубли) является нарушением контрактов»,- поддержал Шольца в Брюсселе премьер-министр Италии Марио Драги.

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С лидерами Германии и Италии согласилась и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявившая, что требование Москвы является попыткой обойти евросоюзовские санкции против России.

Аналитики однако считают, что оплата энергоносителей в рублях может не считаться нарушением антироссийских санкций, потому что они затрагивают российские банки, а не газ с нефтью.

У главного экспортера российского газа «Газпрома» более 40 долгосрочных контрактов с европейскими покупателями. За энергоносители Европа выплачивает Москве ежедневно сотни миллионов евро. По данным самого «Газпрома», около 97% поставок газа в Европу и другие страны по состоянию на 27 января осуществлялось в евро и долларах.

Перебои с поставками нефти и газа из России могут ударить по европейским странам по разному. Все зависит от степени зависимости той или иной страны от российских энергоносителей. Первая европейская экономика – немецкая, к примеру, очень сильно зависит от газа и нефти из России и поэтому выступает против эмбарго.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не боится требований Путина, потому что его страна не покупает у России нефть, а газ заменит сжиженным газом.

«Никто не будет платить в рублях»,- сделал свой прогноз премьер-министр Словении Янез Янша.

Не все европейские страны настроены так решительно против расчетов в рублях. Болгария, например, готова платить за газ из России российской валютой.