«Группа ГАЗ» открыла в Нижнем Новгороде IT-академию

Крупнейший российский производитель коммерческого транспорта, «Группа ГАЗ» открыла собственную «Академию IT».

Накануне, 24 марта, в Нижнем Новгороде прошла церемония открытия академии, сообщает пресс-служба компании.

Проект реализуется совместно с высшими и средне-специальными учебными заведениями Нижегородской области, его цель — углубленное обучение IT-специалистов с учетом перспективных задач автомобилестроения. «Проект реализуется на базе корпоративного университета "Группы ГАЗ" при участии сертифицированных преподавателей из IT-отрасли, а также специалистов IT-подразделений компании и Объединенного инженерного центра. Выпускники с лучшими результатами будут трудоустроены на предприятия "Группы ГАЗ"», — говорится в пресс-релизе.

Уже в апреле в академии начнут обучаться 130 студентов, которые прошли отбор из более чем 200 претендентов. Обучение для студентов партнерских учреждений будет бесплатным, а со второго семестра учащиеся будут получать стипендию от «Группы ГАЗ».

«Учебный план включает в себя дисциплины по развитию профессиональных знаний и личностных способностей: обучающиеся смогут не просто усилить свои профессиональные компетенции, а получат возможность отточить навыки с учетом производственных требований и бизнес-задач компании», — подчеркивают в пресс-службе автоконцерна. В частности, студентов планируется привлечь к реализации цифровых проектов «Группы ГАЗ» в сфере инжиниринга, технологий производств и бизнес-процессов.

Продолжительность учебного курса в академии — полтора года. Обучение состоит из трех этапов: DeepDive (базовый курс), Intern (углубленная специализация и стажерская программа на предприятиях «Группы ГАЗ») и Junior (участие в реализации бизнес-проектов «Группы ГАЗ»). Сообщается, что студенты будут изучать предметы в сферах программирования, системного администрирования, сетевых решений, в том числе в применении к актуальным задачам промышленных производств.

Участники проекта — студенты IT-направлений вузов, начиная со второго курса, а также студенты средних профессиональных учебных заведений, начиная с третьего курса. Обучение в «Академии IT» будет засчитываться в учебный план образовательных учреждений — партнеров проекта.

По словам президента «Группы ГАЗ» Вадима Сорокина, сейчас подготовка высококлассных IT-специалистов актуальна как никогда. «В нашей академии IT мы будем готовим перспективные кадры, которые смогут применить свои таланты и в проектировании автомобилей, и в разработке цифровых проектов. Хотел бы выразить благодарность нашим партнерам из учебных заведений за помощь в организации процесса. Уверен, что студенты "Академии IT" вырастут в настоящих профессионалов своего дела, за которыми — будущее новых проектов в "Группе ГАЗ" и в автомобилестроительной отрасли», — сказал президент компании.

Уточняется, что соглашения в рамках проекта с шестью учебными заведениями региона компания заключила в январе 2022 года. В проекте принимают участие Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — Нижний Новгород, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, а также Нижегородский государственный инженерно-экономический университет и Нижегородский автомеханический техникум и Нижегородский Губернский колледж.

Ранее стало известно, что в рамках нового пакета мер поддержки отрасли все IT-компании на три года освободят от налога на прибыль и проверок, а их сотрудники получат отсрочку от призыва в армию. Кроме того, разработчикам мобильных приложений и организациям, занимающимся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений, предоставят налоговые преференции. IT-компании также смогут получить льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%, а их сотрудники — оформить льготную ипотеку. Как писал «Эксперт», после принятия мер поддержки IT-отрасли число заявок на аккредитацию IT-компаний в России многократно выросло.