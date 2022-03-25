Авиакатастрофа усилила разрыв между Китаем и Boeing

21 марта авиалайнер компании China Eastern Airlines Corp. рухнул с высоты 8840 метров и врезался в холм на юге Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Все находившиеся на борту 132 пассажира и члена экипажа погибли. С учетом того, что отношения между США и КНР находятся сейчас на самом низком едва ли не за всю их историю уровне, без особого риска ошибиться можно сделать прогноз, что отношения между Пекином и компанией Boeing Co, которая и построила разбившийся самолет, тоже вполне могут достигнуть «дна».

При этом Пекин заинтересован в прозрачном расследовании авиакатастрофы, так как это укрепит стремление Китая стать лидером в мировой авиации в качестве регулятора и, в конечном итоге, производителя самолетов наравне с Boeing и Airbus SE.

Статья по теме: Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern разбился на юге Китая

Продолжительное расследование нанесет ущерб компании Boeing. Американский авиастроительный гигант до сих пор восстанавливает репутацию после катастрофы с лайнером 737 Max, который уже три года не покупают в Китае, крупнейшем авиарынке планеты. КНР первой запретила полеты Boeing 737 Max после второй за 6 месяцев авиакатастрофы в марте 2019 года.

За тем, что сейчас происходит вокруг расследования загадочной катастрофы в КНР, следит вся планета, потому что разбившийся лайнер - Boeing 737-800 является одним из наиболее популярных на планете. За два десятилетия Boeing продал более 5100 самолетов этой модели, гражданская версия которого, кстати, была снята с производства в 2019 году.

Статья по теме: Китай опроверг сообщения о найденном втором «черном ящике» разбившегося Boeing 737

Расследование авиакатастроф по правилам ООН проводит страна, на территории которой она произошла, но в нем имеют право участвовать представители страны, производителя разбившегося авиалайнера, и даже стран, где производились важнейшие детали и узлы.

Злополучный рейс проходил в штатном режиме, но неожиданно лайнер, как камень, упал вниз. Летчикам, которые даже не успели сообщить диспетчерам о «ЧП», лишь на считанные секунды удалось выровнять траекторию его движения, после чего падение возобновилось. В среду спасатели нашли черный ящик с записью переговоров членов экипажа с диспетчерами и только сегодня, в пятницу, бортовой самописец с техническими данными и характеристиками полета. Возможно, они помогут разобраться в этом загадочном ЧП.

Недоверие между китайскими и американскими участниками расследования уже налицо несмотря на то, что из-за ковидных ограничений американцы еще даже не приехали в КНР. Пекин уже обвинил в черствости и бездушии госсекретаря Энтони Блинкена, который, по утверждению китайских властей, распространял ложь о том, что Китай продает оружие правящему режиму в Мьянме, сразу после трагедии, когда спасатели тщетно пытались найти выживших.

Вашингтон обвиняет китайских следователей в том, что они заблокировали американским участникам доступ, например, к черным ящикам. Однако даже агентство Bloomberg, которое трудно обвинить в особой любви к Китаю, соглашается с тем, что китайские следователи ведут себя сейчас точно так же, как их американские и европейские коллеги в схожих ситуациях.

Китайские власти согласно распространенной международной практике сейчас проводят тщательные проверки всех пассажирских авиалайнеров, а авиакомпания China Eastern проводит собственное расследование.

В прошлом году США и отдельные их союзники обвиняли Пекин в препятствовании проведению международного расследования возникновения Covid-19. Международным специалистам тогда все же удалось попасть в Китай, но их так и не пустили в Ухань, где и началась эпидемия, позднее переросшая в пандемию.

Что касается Boeing, то компания в лице гендиректора Дейва Калхуна пообещала сотрудничать с Управлением гражданской авиации КНР (СААС).

В Пекине очень надеются, что содержимое черных ящиков позволит пролить свет на загадочную трагедию. На данном этапе власти исключают свою вину, потому что экипаж состоял из опытных летчиков. Они прошли положенный медосмотр, у врачей к их здоровью не было никаких вопросов.

Сунь Шиин, возглавляющий отделение China Eastern в провинции Юньнань, где начался полет, утверждает, что лайнер прошел, как положено, тщательную проверку и находился нормальном техническом состоянии. Погода 21 марта, в день катастрофы, тоже была хорошей и не могла стать причиной аварии.