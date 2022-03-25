Китай опроверг сообщения о найденном втором «черном ящике» разбившегося Boeing 737

Второй «черный ящик» разбившегося Boeing 737, который является регистратором полетных данных (FDR), до сих пор не найден. Новость передает китайское государственное агентство Синьхуа.

Ранее специализированное издание Управления госавиации Китая «Чжунго Минхан Ван» в социальной сети Weibo сообщило, что регистратор найден. Однако через некоторое время соответствующее сообщение было удалено, и информационное агентство Синьхуа сообщило, что поиски второго самописца продолжаются.



Первый «черный ящик» или бортовой диктофон (CVR), был обнаружен 23 марта. Самописец уже доставлен в лабораторию декодирования в Пекине. В настоящее время с ним для извлечения и анализа данных работают специалисты.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение 21 марта в уезде Тэн городского округа Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая.

Управление гражданской авиации Китая позже подтвердило крушение Boeing 737. На борту самолета находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа. Воздушное судно эксплуатируется с 2015 года. Возможные причины пока не названы.

Спасатели обнаружили на месте происшествия обломки разбившегося самолета, но ни выживших, ни тел погибших пока не найдено.