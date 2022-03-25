Китай поддержит НОВАТЭК

Крупнейшим российским игроком на рыке сжиженного природного газа, производство которого в новых экономических реалиях приобретает стратегическое значение, является ПАО «НОВАТЭК». На сегодняшний день у компании в данной области имеется в этой области ряд перспективных проектов.

Речь идет о запуске трех линий «Артик СПГ-2», а также строительстве «Обский ГКХ» и «Обский СПГ». По информации СМИ, на данный момент компания готова завершить только первую линию «Артик СПГ-2».

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Причин у такого положения вещей сразу несколько. Во-первых, сам НОВАТЭК владеет только 60% в «Артик СПГ-2». Другими акционерами являются французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC. Французская фирма уже заявила, что в рамках санкций останавливает новые инвестиции в проект. Вопрос с японскими партнерами пока не решен, но, к сожалению, есть вероятность, что приостановят сотрудничество и они.

Во-вторых, хотя НОВАТЭК уже законтрактовал основное оборудование для двух других линий «Артик СПГ-2», не факт, что в результате они будут отгружены изготовителями. В-третьих, финансировавшие проект ВЭБ.РФ, «Открытие» и Сбербанк попали под санкции.



«Производство СПГ — одно из уязвимых мест России. В лучшем случае мы сохраним существующие проекты. Это Сахалинский завод в рамках проекта «Сахалин-2» и «Ямал СПГ». Есть неплохие шансы доделать и первую очередь «Артик СПГ-2». Там почти все готово. Завод СПГ собирают модулями в Китае, секции привозят в Мурманск. В августе платформу с заводом должны оттащить к Гыданскому полуострову и начать работу», —заявил «Эксперту» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Что будет с другими линиями «Артик СПГ-2», добавил эксперт, на данный момент сказать достаточно трудно. Многое будет завесить от позиции Китая и участия его компаний, которые начинают ощущать давление Запада. В целом, подчеркнул Игорь Юшков, США будут делать все возможное, чтобы Россия, помимо прочего, осталось в одиночестве и в вопросах, связанных с энергетическими проектами.

«Под угрозой не только ГПХ, которые пока не реализованы. Под вопросом проекты не только НОВАТЭК, но, например, СПГ заводы газохимического кластера в Усть-Луге, принадлежащие “Газпрому”. Это то что раньше называлось “Балтийский СПГ”. Ведь и поставки оборудования, и инвестиции в них замораживаются», — добавил он.

Основная проблема России в вопросе СПГ — отсутствие собственных технологий для строительства крупнотоннажных заводов. «Практически все опробованные технологии — западные. Сахалинский завод нам построили Shell. Для «Ямал СПГ» использовались международные и американские разработки, для «Артик СПГ» — немецкой компании Linde. В принципе, НОВАТЭК купил лицензию у Linde на эту технологию, но сейчас настолько силен конфликт России с Западом, что немцы могут просто заморозить контракт и приостановить поставку оборудования», — заметил Юшков.

«В проектах крупнотоннажного СПГ у нас существует критическая зависимость от европейских и американских технологий. В новых политических условиях это серьезный риск, который в данное время не может быть нивелирован ни за счёт кооперации с Китаем, ни за счёт импортозамещения, хотя определенные работы в этом направлении давно ведутся», — подтвердил «Эксперту» заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.



Впрочем, у России есть и собственные технологии строительства малотоннажных заводов. Был пример и возведения среднетоннажного —четвертая очередь «Ямал СПГ». При строительстве использовалась российская технология «арктический каскад».

«Однако четвертая очередь дает 900 тысяч тонн СПГ в год, первая, вторая и третья очереди – по 5,5 млн тонн в год каждая. Конечно, наши установки можно масштабировать и брать количеством. Но к российскому оборудованию были большие вопросы. Сам Михельсон его откровенно критиковал. И понятно, что НОВАТЭК этой очередью недоволен. Но если мы все же говорим, что сами все будем делать — то нужно учесть, что наши предприятия не так быстро строят данное оборудование», — добавил Игорь Юшков.

Алексей Гривач считает, что пока уровень поставок НОВАТЭКа будет оставаться на прежнем уровне — около 30 млн т в год, а сроки ввода новых мощностей вероятно отодвинутся. На какое время — пока сложно сказать.

На передовой противостояния Китая с Западом

Китайские и индийские компании, на которые в вопросе импортозамещения оборудования ставит Россия, скорее всего, будут дожидаться окончания острой фазы конфликта на Украине и выстраивания новой глобальной экономической картины, уверен Игорь Юшков. Но Москве нужно начинать искать рынки сбыта уже сегодня.

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«Уже понятно, что Европа будет отказываться от российского газа, и даже будет готова переплачивать, лишь бы поставщиком была не Россия. А РФ надо куда-то этот газ направлять. А в идеале — еще и расширять присутствие на других рынках именно за счет СПГ», — отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

Но, как ни странно, в этом вопросе России может сыграть на руку все более нарастающее противостояние Китая с Западом.

«Отношения явно ухудшаются, а это значит, что против Китая могут быть применены санкции. В частности — могут быть перекрыты проливы, чтобы он не получал СПГ и нефть с юга. И я думаю, что Пекин понимает — сотрудничество с Москвой ему нужно. Тем более, что в попытках отказаться от российского газа, в условиях ограниченного предложения Европа будет перекупать СПГ у Китая. Поэтому КНР, конечно, заинтересована, чтобы российские СПГ-проекты выходили на рынок. В целом, как вариант, Россия может предложить Китаю экстренно разрабатывать технологии крупнотоннажных заводов совместно. Но для это потребуется какое-то время», — заметил Игорь Юшков.

В свою очередь президент АНО Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев уверен — Китай будет готов прийти на помощь России уже сегодня, в том числе и в вопросе технологий. Это дает шанс, что переход к возобновлению строительства российских проектов СПГ займет не слишком долгое время.

«Нет никакого нейтралитета Китая по отношению к санкциям против России, есть нейтралитет в вопросе военной операции. Да, Китай одинаково относится, с точки зрения конфликта, как к Украине, так и России — и кстати, может быть наилучшим посредником в переговорах. Но что касается той большой санкционной войны — здесь есть совершенно твердая позиция Пекина, заключающаяся в поддержке России. И на всех встречах она была высказана однозначно», — констатировал в беседе с корреспондентом «Эксперта» Сергей Санакоев.

Китай не поддерживает не только технологическую, но и общую торговую блокаду России. Сейчас нет позиций, которые китайские компании не продавали бы РФ из-за санкций, напомнил эксперт.

«Если мы услышим, что некоторые китайские компании решили отказаться от сотрудничества с РФ — никакого серьезного сигнала в этом нет. Частная компания сама выбирает, где для нее больше “профит”. Если им нужны американские рынки, да, они могут отказаться от России. Но еще раз — процент таких компаний не превысит двадцати. А самое главное — китайское правительство будет поддерживать другие 80% — льготами, экспортным финансированием, политически», — заметил Санакоев.

И в этом смысле, уверен эксперт, даже угрозы запада не поменяют позиции Пекина: «На деле сейчас речь идет о противостоянии запада и Китая, а Россия оказалась на передовой этого конфликта. Как тогда Пекин скажет, что он не поддерживает Москву?!»