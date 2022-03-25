Лавров: Россия не будет самоизолироваться

Речь об изоляции России в настоящее время не идет, страна продолжит работать с союзниками, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Ни о какой изоляции России - а такая цель была поставлена - не может быть и речи. Скажу больше, мы не собираемся изолироваться, у нас много друзей, союзников, партнеров в мире, огромное количество объединений, в которых Россия работает со странами всех континентов, и мы будем продолжать это делать», - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Абхазии Асланом Бжания.

Ряд западных стран в феврале - марте ввел новые санкции против России из-за российской военной операции на Украине. Как ранее заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, западные санкции очень серьезны, и Россия готовилась к ним заранее. Чиновник добавил, что ситуация требует анализа и координации всех ведомств. Россия примет все ответные меры, соответствующих интересам Российской Федерации, добавил чиновник.



Позже президент России Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, главная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.