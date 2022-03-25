Международная выставка и форум «Возобновляемая энергетика и электротранспорт» – RENWEX 2022

В связи с этим обозначена цель перехода на наилучшие доступные технологии в области ВИЭ. Демонстрация таких технологий, широкий обмен новейшими знаниями и компетенциями, открытое экспертное обсуждение различных вариантов развития новой энергетики – главные задачи международной выставки и форума RENWEX 2022 – «Возобновляемая энергетика и электротранспорт».

RENWEX уже зарекомендовала себя в качестве демонстрационной зоны, представляющей передовые разработки в сфере ВИЭ и электротранспорта, площадки для обсуждения и решения актуальных вопросов развития отрасли в диалоге федеральных органов законодательной и исполнительной власти, бизнеса и экспертного сообщества, а также как наилучшее место для формирования и заключения новых деловых контактов, выстраивания долгосрочных технологических партнерств.

Основные тематические разделы мероприятия – водородная энергетика, геотермальная энергетика и гидроэнергетика, микрогенерация, биотопливо, солнечные и ветряные электростанции, энерго- и ресурсосберегающие технологии, электротранспорт и зарядная инфраструктура.

Выставка RENWEX, прошедшая в 2021 году, продемонстрировала впечатляющие результаты в качестве эффективного бизнес-пространства. Это говорит о ее успешности в качестве связующего звена между игроками в сфере ВИЭ и теми, кто заинтересован в этом направлении энергетики. Интерес к мероприятию растет год от года. В 2021 году в выставке приняли участие более 80 компаний из Австрии, Германии, Китая, России, Франции и Швейцарии, экспозицию посетили свыше 4 400 специалистов из 33 стран мира.

В 2022 году в выставке примут участие отечественные и иностранные компании-производители, разработчики водородных технологий, лидеры в сфере создания и внедрения экологически чистого транспорта. Они продемонстрируют передовые технологии и оборудование для развития возобновляемых источников энергии.

Совместно с выставкой пройдет международный форум, к участию в котором приглашены ведущие российские и зарубежные эксперты в области устойчивого развития и альтернативной энергетики, представители органов власти, энергетических компаний, деловых союзов и ассоциаций, авторитетных научно-исследовательских организаций, ключевые СМИ.

В рамках деловой программы RENWEX 2022 будут обсуждаться такие актуальные темы, как декарбонизация и глобальный энергопереход, ключевые направления повышения энергоэффективности, пути цифровизации ТЭК. Особое внимание уделяется расширению международного сотрудничества и обеспечению действенного государственно-правового регулирования в области внедрения новых энергетических технологий.

В 2022 году к числу основных направлений добавится стратегия развития гибридной энергетики. События последнего времени свидетельствуют о необходимости повышения надежности и обеспечения устойчивого функционирования глобального топливно-энергетического комплекса. Добиться этого возможно лишь на основе гармоничного сочетания преимуществ традиционной и новой энергетики. Участники RENWEX 2022 обсудят стратегические подходы к формированию гибридных энергетических систем, а также конкретные технологии «смешанной» генерации и практические кейсы по их внедрению.

Организатором выставки и форума RENWEX 2022 выступает АО «ЭКСПОЦЕНТР» под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Мероприятия пройдут при традиционной поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства энергетики РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей.

Более подробную информацию можно получить в организационном комитете мероприятия.

Официальный сайт проекта: renwex.ru.