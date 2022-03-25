Офисная бумага никогда не входила в ассортимент АЦБК

Проблемы с нехваткой офисной бумаги на российском рынке не отразятся на Архангельском ЦБК. Как заявили в компании, комбинат никогда не производил и не производит бумагу офисных форматов в пачках. Базисная продуктовая линейка АЦБК в течение многих лет остается неизменной: тарный картон, лиственная и хвойная целлюлоза, этикеточная бумага.

В сложных экономических условиях, подчеркнули в АЦБК, компания и все ее дочерние филиалы продолжают стабильную производственную деятельность. В то же время комбинат понимает необходимость выработки стратегии реагирования на внешние вызовы. Так, в связи с ограничениями, включая импорт химикатов, запчастей и прочих необходимых материалов, АЦБК в оперативном режиме выработал пробную партию небеленой лиственной и хвойной целлюлозы, а также небеленой бумаги односторонней гладкости.

Также в настоящее время комбинат ищет пути по замещению импортных химикатов для отбелки. В ближайшей перспективе комбинат будет выпускать как беленую, так и небеленую целлюлозу. Кроме того, в проработке технических служб Архангельского ЦБК находятся два проекта по организации выпуска химикатов на производственной площадке комбината: хлората натрия и перекиси водорода.

Что касается хлората натрия, ранее этот реагент поставляла в Россию финская компания Kemira. Из-за санкций поставщик реагента для отбеливания целлюлозы и производства белой бумаги остановил его ввоз в Россию, что вызвало резкий рост цен на офисную бумагу. В дальнейшей перспективе АЦБК планирует наладить поставки хлората натрия на отечественные рынки.

Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Является одним из ведущих российских лесохимических предприятий, специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы.