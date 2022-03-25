Пассажиропоток авиакомпаний РФ резко вырос в начале года

Пассажиропоток российских авиакомпаний резко вырос в первые месяцы 2022 года. Так, окончательные данные свидетельствуют, что в январе-феврале поток увеличился почти на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего услугами авиакомпаний РФ воспользовались более 14 млн человек, сообщает пресс-служба Минтранса России.

«Российские авиакомпании перевезли более 14 млн пассажиров в январе-феврале 2022 года, что почти на 34% больше, чем за аналогичный период 2021 года», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, перевозки внутри страны за 2 месяца выросли на 11%, составив 10,4 млн пассажиров. Международные перевозки увеличились более чем в 3 раза, достигнув показателя в 3,6 миллиона человек.